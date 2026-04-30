Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video
Ultimele știri

Echipa care face cărțile la titlu în Superliga de fotbal. Toate cele 3 formații care se bat pentru primul loc urmează să o întâlnească

Un sezon mai echilibrat ca niciodată se află în derulare în Superliga de fotbal a României. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, echipele care se bat cu cele mai mari șanse pentru a pune mâna pe titlu, se revăd pe 16 mai, la Sibiu, în finala Cupei României. În campionat, doar CFR Cluj are șanse să se infiltreze în disputa dintre cele două Universități. Mai sunt 4 etape de jucat.

Universitatea Craiova va încheia sezonul în Giulești FOTO Sportpictures

Lupta la titlu poate fi decisă de o formație ieșită din calcule pentru titlu și cu speranțe infime de Europa. Rapid este numitorul comun în finalul sezonului. Cu formația giuleșteană se vor duela, pe rând, toate cele 3 echipe aflate acum pe podium. Apropiații trupei oltene au însă o altă părere. „Cred că Dinamo nu va face campioană”, susține Gică Craioveanu (58 de ani), fostul căpitan din Bănie la ultimul titlu, din 1991. Cu Dinamo, „U” Cluj se va înfrunta în ultima etapă, în timp ce Craiova se va deplasa în Giulești. Dintre cele 3 implicate în lupta la vârf, „U” Cluj este singura care are 3 meciuri acasă, dar și ghinionul de a disputa singurul joc departe de casă chiar în Bănie, în fieful principalii rivale.

Interes uriaș în Bănie

Deocamdată, „Știința” are de potolit furia „câinilor”, care se prezintă duminică la Craiova răniți de eliminarea din semifinalele Cupei, produsă chiar de olteni. Se estimează că vor fi la meci peste 25.000 de spectatori, deciși să pună presiune în lupta pentru titlu, mai ales că acum, din nou, juveții au prima șansă. Universitatea Craiova a accesat pentru acel duel cu Dinamo un nou episod din seria „Din tată-n fiu", prin care sunt invitați la meci copii de la școlile din Oltenia, pe cheltuiala grupării. Astfel, între 1.500 și 2.000 de copii vor fi duminică în tribunele de pe „Ion Oblemenco”. Nici dinamoviștii nu se lasă mai prejos, mai ales că speră să atace din nou podiumul, după două victorii consecutive în campionat. Bucureștenii au solicitat 450 de bilete pentru confruntarea cu juveții.

Petrila, accidentare gravă

În etapa a 7-a, Rapid se prezintă rănită în Giulești. Claudiu Petrila, om de bază, va lipsi până la finalul sezonului, după ce a suferit o leziune musculară în meciul pierdut cu Dinamo, scor 1-3. Mijlocașul de 25 de ani a părăsit terenul în finalul jocului, acuzând dureri puternice și fiind surprins în lacrimi pe banca de rezerve. Investigațiile efectuate după meci au confirmat diagnosticul. „Accidentat în meciul cu Dinamo, Claudiu Petrila a efectuat o serie de investigații în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune musculară. Din păcate, Claudiu nu va mai fi disponibil în acest sezon, iar durata estimativă a recuperării va fi stabilită în perioada următoare”, a transmis Rapid. În cele patru partide în play-off, obiectivul rămâne clasarea pe unul dintre locurile care asigură prezența la barajul pentru Conference League. În acest moment, Rapid ocupă locul 5.

Penurie între buturi

Marian Aioani a ieșit accidentat în minutul trei al derby-ului dintre Dinamo și Rapid (3-1). După ce a fost supus la investigații medicale, portarul a primit verdictul accidentării. „În urma testelor efectuate s-a constat că portarul nostru a suferit o întindere musculară. Durata estimativă a absenței va fi stabilită în funcție de evoluția recuperării", transmite clubul din Giulești. Aioani a fost titularul incontestabil al Rapidului în acest sezon, el evoluând în 28 de partide până acum. În minutul 3 al meciului cu Dinamo, a fost înlocuit de debutantul Adrian Briciu (18 ani), care a comis o gafă de începător la primul gol. Dejan Iliev, celălalt portar din lotul echipei antrenate de Costel Gâlcă, nu a fost inclus în lotul pentru ultimele două partide disputate de Rapid din cauza unei accidentări (entorsă). Astfel, dacă Iliev nu își revine la timp, Gâlcă ar putea apela din nou la tânărul Briciu pentru meciul cu CFR Cluj.

Răducioiu crede în olteni

Florin Răducioiu (56 de ani), unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria fotbalului românesc, și-a declarat susținerea pentru Universitatea Craiova în lupta pentru titlu, invocându-și originile oltenești. „Un sfârșit de campionat foarte interesant, foarte palpitant aș spune, pentru că sunt angrenate echipe care n-au câștigat de mult campionatul României. Având în vedere originile mele de oltean, aș spune Universitatea Craiova. Mi-aș dori să devină campioană. Mai sunt câteva puncte importante, totul depinde de echipa care va face cât mai puține greșeli, de echipa cea mai concentrată și care va fi cu siguranță cea mai pragmatică”, a comentat „Marele Blond”.

Rapid nu schimbă macazul. Antrenorul Costel Gâlcă a fost confirmat în funcție

Clujul tremură pentru Lukic

Universitatea Cluj se confruntă cu o problemă majoră în lupta pentru titlu. Jovo Lukic (27 de ani) s-a accidentat chiar înaintea derby-ului cu CFR Cluj și nu va putea ajuta echipa în următoarele partide. Absența vine într-un moment delicat, după eșecul cu 0-1 din derby-ul local, care a complicat situația în clasament pentru trupa pregătită de Cristiano Bergodi (61 de ani). Atacantul bosniac a acuzat probleme musculare la încălzire și a fost scos dintre titulari. Investigațiile ulterioare au confirmat temerile staff-ului medical: Lukic va lipsi cel puțin două etape. Astfel, nu va fi disponibil pentru confruntările cu FC Argeș și Rapid. Există chiar riscul ca vârful clujenilor să nu mai evolueze deloc până la finalul stagiunii. Medicii speră totuși într-o recuperare rapidă, astfel încât Lukic să poată reveni pentru duelurile decisive cu Universitatea Craiova (finala Cupei și penultima etapă din play-off). Lukic traversează cel mai bun sezon al carierei, cu 20 de goluri și trei pase decisive în 36 de meciuri. Evoluțiile sale l-au transformat într-unul dintre cei mai importanți oameni din ofensiva „șepcilor roșii”.

CFR pregătește sezonul viitor

CFR Cluj pregătește deja sezonul viitor. Portughezul Ricardo Cadu (44 de ani), fostul căpitan al echipei, a devenit noul director sportiv al celor din Gruia. „Eu vreau să ia CFR titlu, ca oficial, și ca suporter. Dacă nu ia CFR, să câștige cel mai bun. Depinde mult de ce se va întâmpla la meciul direct cu Craiova. Chiar avem șanse la titlu”, a spus Cadu la sosire. „Să stau cu echipa, cu jucătorii, să aduc jucători la CFR. Sunt cu Bogdan Mara, cu președintele, o să încercăm să aducem calitate la CFR. Nu m-a interesat detaliul financiar. Nu am venit ca președinte, ca patron. Am venit ca să facem o echipă mai bună la anul”, a mai spus Cadu, care a scris istorie în tricoul celor de la CFR Cluj. Transferat în 2006 de la Boavista pentru 750.000 de euro, portughezul a devenit rapid simbolul „Generației de Aur” a CFR-ului. Ca jucător, a disputat 250 de meciuri, a marcat 30 de goluri, cele mai multe din penalty, și are 8 trofee câștigate.

Toți ochii pe Superligă, nu pe Ligă

În România, tot campionatul inter îi atrage pe microbiști. PSG - Bayern Munchen a fost strălucitor, dar audiența TV nu e nici jumătate din cel mai vizionat joc din Superliga. Partida a fost transmisă de televiziunile care dețin de mai mulți ani drepturile pentru Liga Campionilor: Digi Sport și Prima Sport. Ratingul cumulat al celor două posturi, pentru publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, a fost dr 3,6%. Audiența e departe de ceea ce produc meciurile din campionatul intern. Într-un top, exclusiv pentru primele 4 luni din 2026, PSG - Bayern nu e pe primul loc nici măcar între partidele transmise în România și în care evoluează echipe din afara țării. Cel mai urmărit meci la această categorie e Bayern - Real Madrid 4-3, care a avut un rating de 4,1%, urmat de Barcelona - Real Madrid 3-2, în Supercupă, care a înregistrat un procent de 3,9%. În clasamentul general al acestui an, în care sunt luate în calcul toate meciurile de fotbal care au fost televizate în România, duelul dintre PSG și Bayern nu prinde Top 20. E abia pe poziția 24. 16,7% a fost ratingul meciului Turcia - România 1-0, în barajul pentru CM, cel mai urmărit meci de fotbal la TV de la Euro 2024 și până acum. Meciul din campionatul intern cu cea mai mare audiență în acest an este U Craiova - FCSB 1-0, din februarie, care a avut un rating de peste două ori mai mare decât PSG - Bayern: aproape 8%!

Universitatea Craiova pune capăt visului Rapidului de a deveni campioană. Luptă în doi pentru titlu

Programul primelor 3 clasate în ultimele 4 etape

Universitatea Craiova (42p)

Dinamo (a)

CFR Cluj (d)

U Cluj (a)

Rapid (d)

Universitatea Cluj (39p)

FC Argeș (a)

Rapid (a)

Universitatea Craiova (d)

Dinamo (a)

CFR Cluj (37p)

Rapid (d)

Universitatea Craiova (a)

Dinamo (d)

FC Argeș (a)

