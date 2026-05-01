Fotbalul, „alungat” de pe „Arena Națională”. În luna mai, Primăria Capitalei a închiriat locația pentru concerte

În ultimele 4 etape din Superliga României, niciun meci de fotbal nu va fi găzduit de către „Arena Națională”, cel mai mare stadion al țării. Fotbalul a primit astfel interzis.

Trupele rock Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai) vor susține concerte pe „Arena Națională” în primăvara acestui an. Ultimele 4 etape din play-off-ul Superligii au loc în luna mai 2026, în perioadele 2-3 mai, 9-10 mai, 16-17 mai și 23-24 mai.

Primăria Generală a Bucureștiului deține dreptul de a administra Arena Națională. De-a lungul anilor, autoritățile au închiriat locația și pentru alte evenimente, altele decât fotbalul, iar cluburile de fotbal au reclamat că au avut de suferit.

Cu toate că incinta a găzduit de la întreceri de drift până la adunări religioase, Primăria nu a reușit să fie pe plus. Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a transmis faptul că „Arena Națională” nu a produs profit nici în 2025.

Cheltuielile anuale pentru stadion sunt de 30 de milioane de lei, în jur de 6 milioane de euro, în timp ce profitul este de 10 milioane de lei, două milioane de euro.