Fotbalist găsit mort în camera de hotel, la 32 de ani. Motivul pentru care s-ar fi sinucis

Mathias Acuna (32 de ani) a fost găsit ieri mort în camera sa de hotel din Ambato (Ecuador). Ulterior, a fost dezvăluit că sinuciderea a fost cauza decesului, fără a se oferi alte detalii.

Fost jucător în Grecia, la AE Larisa și PAS Lamia, atacantul uruguayan evolua acum pentru Mushuc Runa SC din Ecuador: ”Clubul va face tot ce e necesar pentru repatrierea sa. Toți de la Mushuc Runa sunt devastați”, a transmis Luis Chango, președintele echipei sud-americane, potrivit protothema.gr.

Acuzat de fosta parteneră de violență domestică

Conform presei din Grecia, în urmă cu numai o lună, jucătorul fusese acuzat de fosta sa parteneră cu care avea două fete, de violență domestică. Mathias Acuna a fost nevoit să poarte brățară electronică, pentru a putea fi monitorizat. Acest lucru a fost speculat că l-a determinat pe fotbalistul uruguayan să recurgă la sinucidere.

”Vreau să vă spun de ce mi-au pus brățară electronică. Judecătorul mi-a explicat că e o măsură preventivă, asta nu înseamnă că sunt vinovat. Așa funcționează lucrurile în această țară. Am două fiice și vreau ca ele să fie respectate. Am fost născut de o femeie! Nu mai am nimic de spus, asta e tot ce voi scrie despre ce se întâmplă”, spunea Mathias Acuna, luna trecută.