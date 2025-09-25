Billy Vigar, fost jucător al academiei Arsenal, a murit la 21 de ani în urma unei leziuni cerebrale

Billy Vigar, fost jucător al academiei Arsenal, s-a stins din viață la doar 21 de ani, în urma unei leziuni cerebrale suferite în timpul unui meci din ligile inferioare. Accidentarea, produsă pe terenul de joc, a dus la o comă indusă și, în cele din urmă, la decesul său.

Billy Vigar, atacant la Chichester City și fost junior al clubului Arsenal, a murit joi dimineață, la vârsta de 21 de ani. Tânărul a suferit o leziune cerebrală severă în timpul unui meci disputat sâmbăta trecută în Isthmian League Premier Division, pe terenul echipei Wingate & Finchley. Partida a fost oprită după doar 13 minute, portivit The Guardian.

Clubul Chichester a emis un comunicat în care a confirmat tragica veste.

„După ce a suferit o leziune cerebrală gravă sâmbăta trecută, Billy Vigar a fost pus în comă indusă. Marți a avut nevoie de o operație pentru a-i spori șansele de recuperare. Deși acest lucru l-a ajutat, leziunea s-a dovedit a fi prea gravă pentru el și a decedat joi dimineață”, a transmis clubul sportiv.

Se pare că impactul fatal a avut loc în momentul în care jucătorul încerca să păstreze mingea în teren, lovindu-se accidental de un zid de beton de pe marginea suprafeței de joc.

Billy Vigar s-a alăturat academiei Arsenal în decembrie 2017, la vârsta de 14 ani, și a semnat un contract profesionist în iulie 2022. A fost împrumutat la Derby County, unde a evoluat pentru echipa Under-21, dar și la Eastbourne Borough. În iulie 2024, s-a transferat la Hastings United, apoi a semnat cu Chichester City chiar înainte de începerea noului sezon.

Fotbalul englez, în doliu

Clubul Derby County a transmis un mesaj de condoleanțe: „Toți cei de la Derby County sunt profund îndurerați de moartea lui Billy Vigar. Billy a petrecut a doua jumătate a sezonului 2022/23 la Academie, împrumutat de la Arsenal, jucând de mai multe ori pentru echipa Under-21. Gândurile tuturor celor din club sunt alături de familia și prietenii lui în acest moment incredibil de dificil”.

În semn de respect, Chichester a anunțat amânarea meciului de sâmbătă cu echipa Lewes.

Clubul a transmis joi un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Cu mare tristețe, Chichester City Football Club confirmă decesul lui Billy Vigar.

Odihnește-te în pace, Billy. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile tuturor celor de la Chichester City Football Club.”