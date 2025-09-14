search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
Tragedie în lumea boxului: Celebrul pugilist Ricky Hatton, găsit mort în propria locuință

Campionul mondial la box, Ricky Hatton, a fost găsit decedat în propria locuință din Greater Manchester, conform independent.co.uk. Pugilistul se retrăsese din activitate în anul 2012 și ar fi împlinit 47 de ani în luna octombrie.

Ricky Hatton în anul 2012, când s-a retras Foto/Imago
Ricky Hatton în anul 2012, când s-a retras Foto/Imago

Decesul a fost înregistrat de către organele de poliție în decursul zilei de duminică, după amiază.

„Putem confirma că am găsit un corp la o adresă de pe Bowlacre Road, în Gee Cross, la ora 6:45 în această dimineață, duminică, 14 septembrie. Decesul nu este considerat suspect!”, a transmis un purtător de cuvânt al GMP.

Pentru moment, decesul sportivului de performanță nu este considerat a fi unul suspect. Vestea tragică a venit la doar câteva luni distanță după ce Hatton și-a anunțat revenirea în ring, într-un meci contra luptătorului din Emiratele Unite Arabe, Eisa Al Dah, programat la data de 2 decembrie, în Dubai.

De-a lungul timpului, acesta a vorbit despre dependența sa de substanțe interzise, cât și despre problemele mintale cu care se confrunta.

Ricky Hatton a avut o carieră remarcabilă în boxul profesionist. Din 1997 până în 2007, primele sale 43 de meciuri s-au încheiat toate cu victorii. Prima înfrângere a venit în fața legendarului Floyd Mayweather, iar mai târziu a fost învins și de un alt mare nume al ringului, Manny Pacquiao.

Reacții din lumea boxului: „Nu pot să cred că a murit așa de tânăr”

Tyson Fury, campion britanic, a fost șocat de moartea lui Ricky Hatton: „Odihnească-se în pace! Va fi un singur Ricky Hatton. Nu pot să cred că a murit așa de tânăr!”.

Amir Khan, o altă legendă a boxului britanic, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Astăzi l-am pierdut nu doar pe unul dintre cei mai mari boxeri ai Marii Britanii, ci și pe un prieten, un mentor, un războinic, pe Ricky Hatton.

Ca luptători, ne spunem că suntem puternici - ne antrenăm, transpirăm, primim lovituri, ne ridicăm. Dar uneori, cea mai grea luptă are loc în tăcere, în minte. Sănătatea mintală nu este o slăbiciune. Face parte din a fi om. Și trebuie să vorbim despre asta. Trebuie să ne întindem mâna. Trebuie să ne sprijinim unii pe alții.

„Îți vei avea mereu locul în ring!”

Ricky, îți mulțumesc pentru tot. Pentru luptele tale, momentele tale de glorie, curajul tău. Îți mulțumim că ne-ai împins, că ne-ai arătat ce este posibil.

Tuturor celor care citesc asta: dacă suferiți sau vă luptați, nu sunteți singuri. Vorbiți. Întindeți mâna. Pentru că avem nevoie de mai multă lumină, mai multă compasiune, mai multă înțelegere.

Odihnește-te bine, Ricky. Îți vei avea mereu locul în ringul amintirilor noastre”, a transmis Khan, pe Twitter.

