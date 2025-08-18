search
O „bestie” de 20 de ani se anunță noul rege al greilor din box. Britanicul amenință supremația ucraineanului Usyk

La Riyadh (Arabia Saudită), greul britanic Moses Itauma, în vârstă de 20 de ani, a reușit să elimine un adversar prin KO, fiind al 11-lea KO în 13 lupte. El a impresiont cu o serie de lovituri încă de la început.

Moses Itauma se anunță un pugilist feroce
Moses Itauma se anunță un pugilist feroce

În ringul de la Kingdom Arena din Riyadh (Arabia Saudită), Moses Itauma, care aspiră la centurile greilor, l-a învins pe experimentatul Dillan Whyte (31-4) prin knockout în prima rundă.

Adversarul are 37 de ani. Itauma este la a 11-a sa victorie prin KO în 13 lupte, toate în primele două runde. Un traseu asemănător cu cel al lui Mike Tyson.

La sfârșitul luptei pentru titlul mondial Usyk-Dubois, când au fost unificate cele patru coroane majore la categoria grea, renumitul antrenor saudit de box Turki Alashikh a scris pe Twitter: „Acum vreau să-l văd pe Usyk împotriva lui Itauma Asta e lupta”.

Succesul stângaciului britanic cu tată nigerian și mamă slovacă apropie această posibilitate. Totuși, Itauma, clasat pe primul loc în WBO, ar putea fi următorul adversar al neozeelandezului Joseph Parker pentru titlul mondial WBO.

Itauma l-a nimicit pe White
Itauma l-a nimicit pe White
image
