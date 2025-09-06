search
Bestia vs. Regele Eschivelor: Tyson și Mayweather, într-un meci ce va zgudui planeta. Se anunță spectacol fără precedent

Publicat:

Myke Tyson (59 de ani), fost campion modial la categoria grea și o emblemă pentru mai multe generații, se va duela într-un meci istoric cu Floyd Mayweather (48 de ani), totodată, campion mondial la diverse clase de greutate.

Tyson vs. Mayweather, moment unic în istoria boxului Foto/Instagram MT
Tyson vs. Mayweather, moment unic în istoria boxului Foto/Instagram MT

Cel din urmă și-a câștigat notorietatea în lumea boxului odată ce a  reușit să își treacă în palmares victorii în toate cele 50 de lupte în care a evoluat la profesioniști, iar 27 dintre aceste dueluri au fost finalizate prin K.O.

Myke Tyson, un nume mare în istoria boxului profesionist, a pășit ultima dată în ring în luna noiembrie 2024, prezența sa fiind confirmată tot în cadrul unui meci demonstrativ. A fost învins cu sânge rece de către Jake Paul, un tânăr în vârstă de 28 de ani.

Mayweather, pe de cealaltă parte, a evoluat în ring ultima dată tot în anul 2024, în august, într-o partidă demonstrativă împotriva mai tânărului John Gotti III (32 de ani). În prezent, presa de peste hotare vorbește din ce în ce mai mult despre o revenire a celebrului performer, are ar putea boxa împotriva lui Manny Pacquiao, în viitorul apropiat.

Pugliștii care au scris istorie în boxul american, Tyson și Mayweather, vor fi protagoniști într-un meci demostrativ de zile mari, un moment unic pentru suporterii care au așteptat acest duel timp de ani de zile.

Tyson și Maywather au bătut palma și au fost de acord să se lupte, spre bucuria fanilor de pretutindeni, conform ESPN.

Evenimentul va fi organizat de către CSI Sports, în colaborare cu Fight Sports, și se anunță a fi unul de calibru. În prezent, organizatorii lucrează intens pentru a pune cap la cap toate detaliile duelului.

Momentan nu se știe data, locația și felul în care va fi transmisă lupta, în contextul în care cererea de vizionare este masivă.

S-a dat startul disputei verbale. Amenințări înainte de ring

Floyd Mayweather a mărturisit, de curând, că nu va permite ca Myke Tyson să îi păteze numele.

„Fac asta de 30 de ani și nu a existat niciun luptător care să-mi poată terfeli legenda. Știți deja că, dacă voi lua parte la ceva, va fi mare și legendar. Sunt cel mai bun din istoria boxului. Iar această demonstrație le va oferi fanilor exact ceea ce își doresc!, a declarat Floyd Mayweather într-un comunicat de presă.

„Va fi în detrimentul sănătății lui!”

De partea cealaltă, Myke Tyson a recunoscut că, inițial, nu a vrut să accepte propunerea. Principalul motiv pentru care celebrul boxer nu ar fi luat în considerare duelul cu Mayweather, a fost acela că nu dorea să-i pună sănătatea în pericol rivalului.

„Când CSI a venit la mine și mi-a propus să intru în ring cu Floyd Mayweather, m-am gândit: «În niciun caz nu se va întâmpla asta». Dar apoi am aflat că Floyd a zis «Da». Ei bine, această luptă este ceva ce nici lumea, nici eu nu am crezut că se va întâmpla vreodată.

Cu toate acestea, boxul a intrat într-o nouă eră, una a imprevizibilului, iar această luptă este cât se poate de imprevizibilă. Pur și simplu nu îmi vine să cred că Floyd chiar vrea să facă asta. Va fi în detrimentul sănătății lui, dar el vrea să o facă, așa că totul e stabilit și se va întâmpla!”, a declarat Tyson.

Diferență uriașă de greutate înaintea duelului demonstrativ

La cântarul oficial dinaintea confruntării cu Jake Paul, Mike Tyson a înregistrat 103,6 kilograme. În schimb, la meciul demonstrativ cu John Gotti III, Floyd Mayweather a avut doar 72,9 kilograme.

Tyson este considerat unul dintre cei mai puternici boxeri din istoria categoriei grea, așa că rămâne de văzut cât de bine va reuși Mayweather să facă față forței sale. Totuși, Floyd este faimos pentru tehnica sa defensivă și pentru eschivele impecabile, motiv pentru care întâlnirea demonstrativă cu Tyson se anunță spectaculoasă.

