Tragedie în familia unui jucător de la Dinamo. Și-a pierdut fratele și nu va juca în Cupa României

Un jucător de la Dinamo trece printr-o perioadă extrem de dificilă chiar înaintea meciului din Cupa României, împotriva CS Dinamo.

Zeljko Kopic este antrenorul echipei FC Dinamo
Tragedie în familia lui Dinamo | FOTO Facebook

Devis Epassy a primit vestea devastatoare că fratele său a decedat și a plecat urgent în Franța pentru a fi alături de familie. Din acest motiv, goalkeeperul dinamovist nu va face parte din lotul pentru partida de marți seară, de pe ”Arcul de Triumf”, programată de la ora 21:00.

Antrenorul Zeljko Kopic a confirmat situația în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului, transmițând condoleanțe sincere jucătorului și subliniind faptul că echipa va aborda partida cu seriozitate, în ciuda absenței portarului.

Începe Cupa, CS Dinamo e primul adversar. Noi ne-am pregătit normal, ne respectăm adversarul. Mâine nu ne putem baza pe Devis, are o mare pierdere în familie, fratele lui a murit. Toată echipa e alături de el”, a spus Zeljko Kopic.

Kopic: ”Suntem favoriți, dar sunt sigur că ei  vor da totul”

Zeljko Kopic a subliniat faptul că elevii lui Florin Bratu vor aborda partida cu maximă seriozitate, chiar dacă se află într-o ligă inferioară.

Despre ceilalți jucători, voi decide cine va juca, cine se va odihni, înainte de meci. Luăm meciul în serios. Sunt multe Dinamo în Europa, cunosc conexiune aici, cunosc povestea. E vorba doar despre meci și despre competiție.

Suntem favoriți, dar sunt sigur că ei vor fi motivați, vor da totul. Pentru noi, fiecare meci e important, reprezentăm clubul, ne reprezentăm fanii. Echipa noastră a doua e în liga a treia, CS Dinamo are jucătorii ei. Ce am construit noi ca echipă a doua e în liga a treia.

Suntem mai bine decât sezonul trecut, deși nu toate pozițiile sunt perfect acoperite. Jucătorii se concentrează doar la meci, nu se gândesc că echipa adversă se numește Dinamo. Vom vedea câți oameni vor fi pe stadion. Revenim pe Arcul de Triumf, vom vedea cum va fi.

E la fel pentru toți, două runde anul acesta, ultima după pauza de iarnă. E bine că toate joacă atunci. Noi ne concentrăm la maxim, trebuie să fim pregătiți să ne luptăm din prima secundă, nu ne menajăm, nu luăm adversarul de sus, nu vreau să văd asta în echipa mea. Cupa e specială, și jucătorii de la echipe mai mici au ocazia să demonstreze împotriva unor echipe bune”, a declarat Zeljko Kopic.

