Video Elvir Kolic a reușit execuția campionatului: lovitura scorpionului. Bosniacul s-a inspirat de la spectaculosul portar columbian Rene Higuita

Atacantul bosniac Elvir Kolic (30 de ani) a oferit duminică seară faza derby-ului Dinamo - Rapid 0-2, din etapa a 13-a campionatului, cu o respingere acrobatică, un așa-numit „scorpion kick” („lovitura scorpionului”).

Depășit de mingea care se ducea în poarta goală, cu portarul Marian Aioani neputincios (se afla la sol), Kolic a inventat, în disperare de cauză, o execuție de efect.

A lovit balonul cu călcâiul, fără ca mingea să se afle în câmpul său vizual, salvându-și astfel echipa de la încasarea unui gol iminent. Era minutul 11 al partidei Dinamo - Rapid 0-2, iar scorul era 0-0.

„Lovitura scorpionului” nu este investată de Kolic. A fost făcută celebră de portarul columbian René Higuita, care a executat-o la un amical cu Anglia, pe stadionul „Wembley”, în 1995.

Columbianul, poreclit „El Loco” („Nebunul”) pentru faptul că își dribla adversarii, putea prinde lejer mingea cu mâna, dar a preferat o execuție care să rămână în istorie, cu riscul de a primi gol! Higuita are acum 59 de ani.