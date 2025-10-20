După Dinamo - Rapid, 0-2, plouă cu sancțiuni: clubul din Ștefan cel Mare, bun de plată

Etapa a 13-a din SuperLiga României a fost marcată de numeroase incidente. Fanii dinamoviști și cei rapidiști s-au ”duelat” în tribune, iar acest lucru a dus la amenzi uriașe. Clubul din ”Ștefan cel Mare” va suporta sancțiunile impuse de Jandarmeria Română, fiind echipa care a găzduit partida.

A fost derby de București în acest weekend, în etapa a 13-a din SuperLiga României. 34.700 de spectatori au fost prezenți în tribune la Dinamo - Rapid, scor 0-2.

În urma numeroaselor incidente care au avut loc în timpul meciului, clubul din ”Ștefan cel Mare” a fost amendat cu 70.000 de lei, iar șase suporteri au primit interdicții de acces pe stadioane, pentru perioade cuprinse între șase luni și un an.

Comunicatul Jandarmeriei, după derby-ul Dinamo - Rapid, scor 0-2

În urma incidentelor de la derby-ul Dinamo – Rapid, scor 0-2, Jandarmeria a reacționat printr-un comunicat oficial.

”În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit șase acte de sesizare a organelor de urmărire penală, astfel:

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive – trei acte de sesizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive – un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 193 din Codul Penal al României – un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 257 din Codul Penal al României

De asemenea, jandarmii au aplicat 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 95.285 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, trei sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 70.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar trei sancţiuni contravenționale, în valoare de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

Banner rasist în Peluza Cătălin Hîldan, replică imediată din partea fanilor Rapidului

Gestul unui suporter dinamovist, care a aruncat un obiect către un oficial LPF, a dus la interdicții de acces pe stadioane.

”Totodată, au fost aplicate 6 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni și 1 an.

Pe timpul reprizei a doua, un suporter al echipei gazdă, aflat în Tribuna I, a aruncat cu un obiect către un oficial LPF. Aceasta a fost identificat și sancționat.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În final, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a mai transmis Jandarmeria.