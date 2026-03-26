Un nume important din tenis vine la Sports Festival. „Sunt foarte fericită că voi celebra cariera uimitoare a Simonei Halep”

Elina Svitolina (31 de ani, 8 WTA), una dintre jucătoarele de tenis alături de care Simona Halep a scris câteva dintre cele mai importante dueluri ale carierei, va fi prezentă la Sports Festival, care va avea loc în luna iunie, la Cluj-Napoca.

„Ucranianca va fi prezentă la evenimentul oficial dedicat carierei fostei numărul unu mondial. Cele două se vor reîntâlni pe teren pe 13 iunie 2026, la BTarena. Atmosfera va fi încălzită de Andrew Krasny, una dintre cele mai recognoscibile voci ale tenisului mondial. El va fi unul dintre prezentatorii evenimentul-spectacol dedicat Simonei Halep. Cunoscut pentru rolul său de gazdă în cadrul unora dintre cele mai importante turnee din circuitul WTA și ATP, acesta a declarat că nu ar lipsi pentru nimic în lume de la acest eveniment”, se arată într-un comunicat trimis joi de organizatorii Sports Festival.

Potrivit sursei citate, Elina Svitolina și Simona Halep au construit una dintre cele mai echilibrate rivalități ale generației lor, întâlnindu-se în numeroase turnee importante din circuitul WTA, dar și la Billie Jean King Cup (Fed Cup). Duelurile dintre cele două au avut adesea miză ridicată, cel mai relevant fiind semifinala de la Wimbledon 2019, câștigată de Halep în drumul spre titlul de Grand Slam. De cealaltă parte, Svitolina și-a trecut în cont o victorie importantă în optimile US Open 2021.

„Sunt foarte fericită că voi veni la Cluj-Napoca, la Sports Festival, pentru a celebra cariera uimitoare a Simonei Halep. Va fi ceva special să pășim din nou, împreună, pe același teren”, a declarat, citată în comunicat, Elina Svitolina, căsătorită cu jucătorul francez de tenis Gael Monfils (39 de ani, 153 ATP).

Svitolina, care a pus mâna pe pușcă și a mers inclusiv pe front, pentru a transmite un mesaj de încurajare armatei Ucrainei în războiul cu Rusia, este una dintre cele mai importante jucătoare ale tenisului feminin din ultimul deceniu. Fost număr 3 mondial, sportiva din Ucraina are în palmares 19 titluri WTA și performanțe notabile la cel mai înalt nivel, inclusiv câștigarea Turneului Campioanelor în 2018, două semifinale de Grand Slam (Wimbledon și US Open 2019) și medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo, prima din istoria tenisului ucrainean. După o pauză luată în 2022, Svitolina a revenit puternic în circuit. În 2026, a câștigat deja un titlu și a devenit prima jucătoare din circuit care a depășit pragul de 20 de victorii în sezon.

Cea de-a șaptea ediție Sports Festival va avea loc în perioada 11-14 iunie 2026 și va aduce, ca în fiecare an, zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, conferințe inspiraționale și acces gratuit la majoritatea activităților. După o ediție 2025 cu peste 150.000 de participanți și un meci de gală cu Ronaldinho în prim-plan, festivalul de la Cluj-Napoca continuă să confirme statutul său de eveniment de referință în Europa pentru sportul de masă și pasiunea pentru mișcare.