Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Brățara interzisă cu care Carlos Alcaraz a fost prins la Australian Open. Regulile de la meciurile de tenis restricționează dispozitivul

Publicat:

În timpul meciului din optimile de finală de la Australian Open disputat împotriva americanului Tommy Paul (28 de ani, 20 ATP), pe care l-a câștigat în trei seturi, jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a fost solicitat de arbitrul de scaun Marija Cicak să-și scoată dispozitivul ascuns sub manșeta de la mâna dreaptă.

Carlos Alcaraz aleargă după singurul titlu de Grand Slam care îi lipsește din palmares FOTO EPA
Carlos Alcaraz aleargă după singurul titlu de Grand Slam care îi lipsește din palmares FOTO EPA

Un gest care a atras atenția publicului și, mai ales, a specialiștilor. Regulile turneului restricționează utilizarea dispozitivelor capabile să transmită date către surse externe, pentru a preveni comunicarea sau formele indirecte de antrenorat. Acest obiect discret a devenit o știre și a stârnit o dezbatere amplă despre relația dintre tehnologie și sportul de nivel înalt.

De ce a trebuit Carlos Alcaraz să-și scoată brățara la Australian Open și ce măsoară cu adevărat dispozitivul inteligent care monitorizează somnul, recuperarea și performanța? Brățara scoasă din fața camerelor nu este un accesoriu. Se numește Whoop și este un mecanism portabil conceput pentru a monitoriza permanent starea fiziologică a unui atlet, fără ecran sau notificări, conceput pentru a colecta date, iar nu să le afișeze. 

Brățara înregistrează parametri precum ritmul cardiac, variabilitatea ritmului cardiac, respirația, somnul și nivelul de antrenament, oferind o imagine precisă a stresului și nivelului de recuperare al organismului. Carlos Alcaraz îl folosește, dar nu este singurul. Mulți alți sportivi de elită îl utilizează. Nu este pentru a obține un avantaj în meci, ci pentru a înțelege cum reacționează corpul în deplasări, la căldură, pe durata unor meciuri strânse și când este supus la sarcini extreme. Este un instrument pentru înțelegere, nu pentru intervenție.

Brățara oferă informații despre performanțele fizice FOTO Facebook
Brățara oferă informații despre performanțele fizice FOTO Facebook

Fondatorul Whoop se numește Will Ahmed, este un atlet predispus la supraantrenament, suferind de puțin somn și de o recuperare slabă. Din frustrările sale s-a născut ideea de a transforma semnalele invizibile în informații utile.

Răspunsul vine din cercetarea științifică. O megaanaliză făcută de circa 500 de surse medicale evidențiază modul în care monitorizarea continuă a parametrilor-cheie - în special a ritmului cardiac și a variabilității ritmului cardiac (HRV) - este crucială pentru înțelegerea stării de stres și de recuperare a organismului.

Nu este vorba doar de îmbunătățirea performanței atletice, ci și de susținerea bunăstării generale. Ajută pentru a înțelege când organismul este pregătit să susțină un efort și când, în schimb, trebuie să încetinească, pentru a se regenera.

Whoop s-a născut după ani de dezvoltare a senzorilor, analiză a datelor și studiu al fiziologiei umane. Nu este doar un simplu gadget fitness, ci un întreg sistem care măsoară somnul, efortul, recuperarea și comportamentele zilnice, interpretându-le ca părți ale unui singur ecosistem.

Lipsa somnului afectează recuperarea, ceea ce perturbă antrenamentul din ziua următoare și, implicit, performanța. Este dovedit științific că aceste valori au un impact direct nu numai asupra performanței atletice, ci și asupra concentrării și a calității vieții.

