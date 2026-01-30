Video Torțe și scandări în fața stadionului din Salonic. Cum au întâmpinat suporterii PAOK sicriele grecilor morți în accidentul din Timiș. „Fraților, trăiți, ne conduceți!”

Sicriele cu trupurile celor șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier din Timiș au fost aduse în fața stadionului Torumba, pentru un ultim rămas bun din partea fanilor PAOK.

În filmarea publicată de PAOK Today, se vede cum suporterii cântă și aprind torțe în momentul în care mașinile care transportau sicriele au trecut pe lângă ei.

Trupurile celor șapte au fost repatriate în Grecia, joi după-amiaza, 29 ianuarie, cu un avion militar. La aeroport a fost prezentă și ambasadorul Greciei în România, Evangelia Grammatika, sosită la Timișoara de marți seara.

Accidentul tragic a avut loc marți, 27 ianuarie, în județul Timiș, când un microbuz în care se erau suporterii greci ai formației PAOK, aflați în drum spre meciul din Franța, s-a izbit puternic într-un TIR care venea din sens opus.

Ciocnirea a fost atât de puternică, încât microbuzul s-a făcut praf, iar bucăți din el s-au împrăștiat pe zeci de metri.

Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital în Timișoara. Toate victimele sunt cetățeni greci.

Miercuri, după ce au fost efectuate cercetări la fața locului, polițiștii au descoperit în jurul caroseriei microbuzului implicat în accident două pliculețe în care erau droguri. Analizele șoferului microbuzului au confirmat că bărbatul era drogat și băut în timpul cursei mortale:

„Dosarul este instrumentat de către organele de cerectare penală din cadrul Poliției Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timișoara, pentru a se determina prezența substanțelor psihoactive în sânge, în ceea ce privește pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substanțe psihoactive, respectiv canabis şi cocaină.

De asemenea, a fost confirmată şi prezența alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, potrivit News.ro.