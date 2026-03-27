Tiger Woods, implicat într-un accident rutier în Florida. Este acuzat de conducere sub influența substanțelor interzise

Marele jucător de golf Tiger Woods a fost pus sub acuzare pentru conducere sub influența substanțelor, în urma unui accident rutier în Florida.

Potrivit BBC, Biroul șerifului din Martin County a anunțat că multiplu campion de Grand Slam a fost acuzat și de producerea de pagube materiale, precum și de refuzul de a se supune unui test legal.

Șeriful John Budensiek a declarat că Woods, în vârstă de 50 de ani, s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit un vehicul de curățare sub presiune pe Jupiter Island, vineri.

Golferul, care a trebuit să iasă târâș din partea pasagerului a mașinii, a trecut testul etilotest după accident, dar a refuzat testul de urină. Autoritățile au confirmat că nimeni nu a fost rănit în incidentul care a avut loc pe Beach Road, puțin după ora locală 14:00 (aproximativ 19:00 GMT).

Șeriful Budensiek a declarat într-o conferință de presă: „Anchetatorii specializați în conducere sub influență au ajuns la fața locului, iar domnul Woods prezenta semne de afectare.

I-au fost făcute mai multe teste. A explicat rănile și intervențiile chirurgicale pe care le-a avut, iar noi am ținut cont de acest lucru, dar au fost efectuate teste detaliate la fața locului.

După ce s-a stabilit situația, a fost arestat și dus la închisoarea din Martin County.

La închisoare, dar și la locul accidentului, nu am avut suspiciuni că ar fi fost implicat alcoolul, iar acest lucru s-a confirmat.

Domnul Woods a avut rezultat zero la testul etilotest, însă când i s-a cerut testul de urină, a refuzat.”

Tiger Woods a mai fost implicat într-un accident rutier, în februarie 2021. Mașina a suferit avarii grave „după ce s-a răsturnat, fără ca niciun alt vehicul să fie implicat”, se arată într-un comunicat al poliției.

Jucătorul de golf a fost extras din mașină de pompieri, care au folosit echipamente de descarcerare. După ce a fost scos din epava autovehiculului, Tiger Woods a fost dus la un spital din apropiere cu o ambulanţă, au precizat autorităţile care investighează accidentul.