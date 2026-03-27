search
Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tiger Woods, implicat într-un accident rutier în Florida. Este acuzat de conducere sub influența substanțelor interzise

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Marele jucător de golf Tiger Woods a fost pus sub acuzare pentru conducere sub influența substanțelor, în urma unui accident rutier în Florida.

Tiger Woods/FOTO: Shutterstock
Potrivit BBC, Biroul șerifului din Martin County a anunțat că multiplu campion de Grand Slam a fost acuzat și de producerea de pagube materiale, precum și de refuzul de a se supune unui test legal.

Șeriful John Budensiek a declarat că Woods, în vârstă de 50 de ani, s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit un vehicul de curățare sub presiune pe Jupiter Island, vineri.

Golferul, care a trebuit să iasă târâș din partea pasagerului a mașinii, a trecut testul etilotest după accident, dar a refuzat testul de urină. Autoritățile au confirmat că nimeni nu a fost rănit în incidentul care a avut loc pe Beach Road, puțin după ora locală 14:00 (aproximativ 19:00 GMT).

Șeriful Budensiek a declarat într-o conferință de presă: „Anchetatorii specializați în conducere sub influență au ajuns la fața locului, iar domnul Woods prezenta semne de afectare.

I-au fost făcute mai multe teste. A explicat rănile și intervențiile chirurgicale pe care le-a avut, iar noi am ținut cont de acest lucru, dar au fost efectuate teste detaliate la fața locului.

După ce s-a stabilit situația, a fost arestat și dus la închisoarea din Martin County.

La închisoare, dar și la locul accidentului, nu am avut suspiciuni că ar fi fost implicat alcoolul, iar acest lucru s-a confirmat.

Domnul Woods a avut rezultat zero la testul etilotest, însă când i s-a cerut testul de urină, a refuzat.”

Tiger Woods a mai fost implicat într-un accident rutier, în februarie 2021. Mașina a suferit avarii grave „după ce s-a răsturnat, fără ca niciun alt vehicul să fie implicat”, se arată într-un comunicat al poliției.

Jucătorul de golf a fost extras din mașină de pompieri, care au folosit echipamente de descarcerare. După ce a fost scos din epava autovehiculului, Tiger Woods a fost dus la un spital din apropiere cu o ambulanţă, au precizat autorităţile care investighează accidentul.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
image
Horoscop 27 martie - 2 aprilie. Dezamăgiri pentru Berbeci, Leii au parte de schimbări, oportunități, dar și de succes

OK! Magazine

image
Prânzul Regelui Charles are acum doar un singur ingredient. Cancerul a provocat asemenea schimbare?

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?