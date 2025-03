Calvarul infinit al lui Tiger Woods. Unde a dispărut cel mai mare jucător de golf din istorie

Absent din circuitul profesionist din iunie, Tiger Woods (49 de ani), cel mai bun jucător de golf din istorie, are probleme care par să nu se mai termine, fiind operat la tendonul lui Ahile.

Încă o accidentare pentru Tiger Woods. Pentru campionul american, care și-a pierdut recent mama și lipsește de pe green din iulie, este încă o etapă a unui calvar fără sfârșit. Campionul și-a făcut cunoscută situația într-o postare publicată pe rețelele de socializare:

„Când am început să-mi cresc nivelul antrenamentului acasă, am simțit o durere puternică la tendonul lui Ahile stâng”. O oprire care îl va obliga pe jucătorul de golf american să sară peste următoarele întâlniri. Deși timpul de recuperare nu a fost dezvăluit, cu siguranță va lipsi de la The Masters, primul turneu major din 2025, programat pentru 10-13 aprilie în Augusta, Georgia.

„În această dimineață, dr. Charlton Stucken, de la spitalul din West Palm Beach, Florida, a efectuat o reparație minim invazivă a tendonului lui Ahile pentru un tendon rupt. M-am întors acasă acum și plănuiesc să mă concentrez pe recuperarea și pe reabilitarea mea. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat”, a mai comunicat Woods.

O intervenție care a decurs foarte bine. „Operația a decurs fără probleme și ne așteptăm la o recuperare completă”, a adăugat dr. Stucken.

Tiger și-a început cariera pe 1 septembrie 1996, la Milwaukee, când a bifat primul său meci profesionist, minge folosită atunci fiind scoasă ulterior la licitație.