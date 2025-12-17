Bombă în tenis: Carlos Alcaraz se desparte de antrenorul care l-a făcut mare. Cei doi păreau că se înțeleg de minune

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a anunțat astăzi că se desparte de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani). Vestea vine, practic, de nicăieri, cei doi părând că se înțeleg de minune. Informația a lovit ca un trăsnet, în condițiile în care Australian Open începe peste o lună.

„Este foarte greu pentru mine să scriu acest mesaj… După mai bine de șapte ani împreună, Juanki și cu mine am decis să punem capăt etapei noastre comune ca antrenor și jucător. Îți mulțumesc pentru că ai transformat visele unui copil în realitate.

Am început acest drum când eram abia un puști, iar în tot acest timp m-ai însoțit într-o călătorie incredibilă, pe teren și în afara lui. Și m-am bucurat enorm de fiecare pas făcut alături de tine. Am reușit să ajungem în vârf și simt că, dacă drumurile noastre sportive trebuiau să se despartă, atunci trebuia să fie de acolo, de sus. Din locul pentru care am muncit mereu și la care am aspirat întotdeauna să ajungem.

Sunt atât de multe amintiri care îmi vin în minte, încât să aleg una singură nu ar fi corect. M-ai făcut să cresc ca sportiv, dar mai ales ca persoană. Iar ceva ce apreciez enorm: m-am bucurat de proces. Cu asta rămân, cu drumul parcurs împreună.

Acum vin vremuri de schimbare pentru amândoi, noi aventuri și noi proiecte. Dar am certitudinea că le vom înfrunta așa cum trebuie, dând tot ce avem mai bun, așa cum am făcut întotdeauna. Întotdeauna adăugând valoare. Îți doresc din inimă tot ce e mai bun în tot ce urmează.

Rămân cu liniștea sufletească de a ști că nu ne-a mai rămas nimic de oferit, că am dat totul unul pentru celălalt. Mulțumesc pentru tot, Juanki”, a scris liderul mondial.

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero au fost împreună de-a lungul întregii cariere profesioniste a spaniolului, reușind împreună să câștige nu mai puțin de 24 de trofee, dintre care 6 de Grand Slam.