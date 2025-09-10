Suspendare ciudată dictată de ITIA. Lleyton Hewitt, tras pe bară pentru două săptămâni

Căpitanul echipei australiene de Cupă Davis, Lleyton Hewitt (44 de ani), a fost suspendat timp de două săptămâni de către ITIA, după ce a împins și a insultat un voluntar antidoping în vârstă de 60 de ani, la sfârșitul semifinalei de Cupa Davis din 2024, pe care Australia a pierdut-o în fața Italiei la Malaga (Spania).

Hewitt a fost, de asemenea, amendat cu suma de 30.000 de dolari australieni. Fostul număr 1, poziție ocupată pe când era antrenat de compatriotul Darren Cahill, a negat toate acuzațiile, inclusiv cele prezentate de ITIA în urma unei analize a probelor video și a declarațiilor martorilor. Hewitt a susținut tot timpul că a acționat în autoapărare.

Cazul a fost trimis unui tribunal independent. Același tribunal a confirmat acuzația de conduită ofensatoare, hotărând că acțiunile lui Hewitt „nu au îndeplinit cerințele autoapărării” și că comportamentul său „nu a fost rezonabil și proporțional”.

Sancțiunea a fost suspendată între 24 septembrie și 7 octombrie, pentru a nu fi „nejustificat de punitivă” împotriva lui Hewitt, afectându-i programul de la Cupa Davis și pentru a permite depunerea unui apel, înainte de intrarea în vigoare a sancțiunii.

Pe durata suspendării, lui Hewitt i se va interzice orice activitate legată de tenis, inclusiv antrenorat, joc și alte roluri conexe.

Karen Moorhouse, CEO al ITIA, a comentat: „Personalul antidoping joacă un rol esențial în culise în păstrarea integrității tenisului și ar trebui să își poată îndeplini rolul fără teama de contact fizic. În acest caz, această linie a fost în mod clar depășită și nu am avut de ales decât să intervenim”.

În trecut, Ilie Năstase, 79 de ani, a primit o suspendarea drastică în calitate de căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, pedeapsă redusă la opt luni de tribunalul ITF, după incidentele de la întâlnirea de Fed Cup România - Marea Britanie, din luna aprilie 2017.