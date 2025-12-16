Novak Djokovic a stabilit unde își face „încălzirea” pentru Australian Open

Novak Djokovic reia sezonul la Adelaide, în timp ce și-a fixat privirea asupra Australian Open. Sârbul, stabilit la Atena și aflat în căutarea celui de-al 25-lea Grand Slam, își deschide stagiunea tot la Antipozi, la turneul programat pentru 12-17 ianuarie.

La 38 de ani, „Nole” ia startul la turneul ATP 250 de la Adelaide (12-17 ianuarie), pe care l-a câștigat deja de două ori, în 2007 și în 2023. Organizatorii au anunțat vestea pe rețelele de socializare.

Principalul său obiectiv rămâne Australian Open (18 ianuarie - 1 februarie), unde a triumfat deja de 11 ori, ultima dată în 2023.

Djokovic și-a schimbat programul față de anul trecut, când a ales să joace în startul stagiunii la Brisbane (a fost învins în sferturile de finală de Opelka), apoi, la primul Grand Slam al sezonului, a cedat în fața lui Zverev în semifinale.

Sârbul urmărește cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră. În ultimele două sezoane, Alcaraz și Sinner au împărțit cele opt ​​turnee majore. În 2025, Djokovic a câștigat titluri la Geneva și la Atena.

Jack Draper, Joao Fonseca, Tommy Paul și Stefanos Tsitsipas vor fi, de asemenea, pe tabloul principal alături de „Nole”, la Adelaide.