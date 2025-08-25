Nimeni n-a scăpat. Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după o nouă umilință a FCSB

FCSB are un start de sezon dezastruos, precum cel de anul trecut, cu mențiunea că acum campioana s-a făcut de râs și în cupele europene. A treia înfrângere la rând acasă, 0-2 cu FC Argeș, l-a enervat pe patronul Gigi Becali, care și-a atacat fără menajamente jucătorii, chiar dacă în urmă cu o săptămână promitea să-i menajeze.

În gura finanțatorului au intrat Denis Alibec, Dennis Politic, Octavian Popescu, Daniel Graovac sau Mihai Popescu, cu mențiunea că primul a acceptat să revină la FCSB după ce a obținut angajementul lui Becali că nu va fi niciodată criticat în public.

”Nu știu ce se întâmplă. N-am nicio idee, de unde să am, ce să am? Fotbalul se joacă bărbătește și în viteză. Am greșit și eu. Sigur am jucat. Decât să-l bag pe Politic, care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care, deși mai greșește, tot mai joacă ceva. Altă greșeală. Trebuia să jucăm cu Thiam, așa cum am zis. Mi-a zis MM ‘Doar îți dau o informație, că Alibec a fost foarte bine în antrenament’. Pintilii a zis că Alibec a fost foarte bine, că Thiam e obosit. Trebuia să jucăm cu Thiam de la început. Nu poți să câștigi un meci cu un singur jucător în teren, Tănase.

Decât cu Politic, mai bine în 10

Nu poate Tănase să câștige singur un meci. A jucat și Toma, n-a pierdut o minge. A jucat și Lixandru, dar nu poți în trei jucători să câștigi în meci. Alibec, dă, mă, gol, că de-aia te-am luat, să dai gol, nu să dai aiurea. MM a zis că trebuie să-l băgăm pe George (n.r. Octavian Popescu), că-l distrugem. L-am băgat să vedem ce mai e cu el. Golul vine de la el. Sari, mă, la cap! Tu ce faci, mă? Dormi îmbrăcat? Ăsta e joc de bărbați, mă, nu să facem circ cu mingea, să gâdilăm mingea. Sari, mă, la cap, să câștigi duelul. Graovac, ăsta, dă, mă, cu capul în minge. Apoi vine și Popescu. Ce faci, mă? Dă, mă, tare în minge. După ce a dat pasă de gol, mai dă și autogol.

Asta e situația. Am zis de Politic, că trebuie să fie, dar nu. Nu se poate să dormi pe teren. Trebuie să alergi pe teren. Nu știu cum e, știu e ce e? Dacă dormi pe teren, nu știu dacă ești bine fizic. Decât cu Politic, mai bine jucam în 10. Pentru ce să joci cu Politic? A mai intrat George Popescu, la fel, tot mai bine jucam în 10. Tu ești fundaș central și dai pasă de gol la adversar? Mihai Popescu numai prosti face de la un timp”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.