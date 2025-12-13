Surpriza Germania. Nemțoaicele înfruntă Norvegia în finala CM de handbal feminin 2025

Rotterdam va găzdui duminică, 14 decembrie, finala Campionatului Mondial de handbal feminin 2025, programată de la ora 18:30.

Cu câteva ore mai devreme, de la 15:30, Franța și Olanda se vor confrunta în meciul pentru medaliile de bronz.

Germania și Norvegia sunt naționalele care vor lupta pentru titlul mondial, după ce au obținut victorii convingătoare în semifinale. Una dintre gazdele competiției, Germania, a reușit marea surpriză a turneului, eliminând Franța, campioana mondială în exercițiu, cu scorul de 29-23. În cealaltă semifinală, Norvegia s-a impus fără emoții în fața Olandei, 35-25.

Semifinala dintre Germania și Franța, disputată la Rotterdam, a fost dominată treptat de echipa antrenată de Markus Gaugisch, care a gestionat mult mai bine momentele-cheie ale jocului. Deși francezele porneau cu prima șansă, grație experienței și statutului de deținătoare a titlului mondial, nemțoaicele au crescut constant în joc și au preluat controlul partidei.

Franța a avut un start mai bun și a condus la două goluri în debut, însă Germania a echilibrat rapid situația. După primele zece minute, ritmul impus de gazde a făcut diferența, iar avantajul a urcat până la patru goluri (10-6). La pauză, scorul de 15-12 păstra încă deschisă lupta pentru calificare.

După reluare, Germania a continuat să domine. Time-out-ul solicitat de selecționerul Franței, Sébastien Gardillou, nu a avut efectul dorit. Cu Anja Doll și Annika Lott decisive în atac și cu Katharina Filter într-o formă excelentă în poartă, echipa germană a rămas constant la conducere.

Situația Franței s-a înrăutățit în minutul 45

Oriane Ondono a fost eliminată definitiv pentru o intervenție dură, moment care a redus și mai mult șansele unei reveniri. Germania a gestionat finalul fără probleme și a închis meciul la scorul de 29-23.

Succesul, valoare simbolică importantă pentru naționala Germaniei

Germania a învins Franța pentru prima dată după 14 ani. Ultimul succes data din 2011, într-un turneu amical, iar la nivelul unei competiții majore nemțoaicele nu mai câștigaseră în fața Franței din 2005.