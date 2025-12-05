Acuzații grave la Mondialul de handbal. Duelul Serbia-Feroe s-a încheiat cu plângere la IHF, după două erori masive. „Au influențat direct rezultatul”

Partida dintre Serbia și Insulele Feroe, încheiată 31-31 în a doua rundă a grupelor principale la Campionatul Mondial de handbal feminin, a provocat reacții controversate la nivelul delegației sârbe, care a depus o contestație oficială la IHF vizând arbitrajul brigăzii rivale.

Meciul, esențial pentru șansele de calificare în sferturi, s-a terminat într-o atmosferă tensionată, după două decizii considerate complet nejustificate de echipa sârbă.

În momentul în care Serbia conducea cu 31-30 și se afla în atac, Jovana Jovovic a fost sancționată pentru dublu dribling. Imediat după aceea, arbitrele au acordat o aruncare de la 7 metri pentru Feroe și au eliminat o jucătoare sârbă, deciziile fiind luate după verificarea reluărilor video.

„Deciziile luate în ultimele treizeci de secunde au influențat direct rezultatul!”

Sârbii au solicitat ca aceste momente să fie analizate atent de către forul internațional, argumentând că arbitrele au luat decizii eronate în momente critice ale jocului.

„Plângerea se referă în principal la penalizarea Jovanei Jovovic în ultimele momente ale jocului și la cartonașul roșu acordat pentru o abatere care, conform analizei, nici măcar nu a existat!”, se arată în documentul citat de Sport Blic.

„Deciziile luate în ultimele treizeci de secunde au influențat direct rezultatul și pot conta în clasamentul final. Vrem ca astfel de erori să nu se repete!”, a precizat secretarul general Ivan Milivojevic.

Etapa următoare va fi decisivă

Remiza de joi, 4 decembrie, elimină Insulele Feroe din lupta pentru sferturi. Echipa încă mai poate ajunge în primele 16 mondial dacă învinge Islanda.

În celălalt meci al zilei, Germania s-a impus clar în fața Muntenegrului, 36-18. Acest rezultat îl menține pe Serbia pe locul secund în grupă, cu 5 puncte, la un punct peste celelalte echipe din regiunea balcanică.

Chiar dacă Serbia va câștiga împotriva Feroe, echipa tot ar fi avut nevoie de un egal cu Muntenegru pentru a-și asigura locul al doilea. Meciul decisiv dintre Serbia și Muntenegru va avea loc peste două zile, sâmbătă, 6 decembrie.