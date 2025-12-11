search
Joi, 11 Decembrie 2025
Olanda a răzbunat România și a eliminat Ungaria de la Campionatul Mondial feminin de handbal. Maghiarii, scandalizați de arbitraj

Unaria a fost eliminată de la Campionatul Mondial de handbal feminin, după o înfrângere la 5 goluri în fața Olandei: 28-23. La finalul jocului, mai multe jucătoare, cât și președintele Federației Maghiare de Handbal au criticat arbitrajul de la Rotterdam.

Duel dintr-un meci disputat între România și Ungaria
Duel dintr-un meci disputat între România și Ungaria

Cea mai mare problemă nu a fost eliminarea lui Katrin, ci faptul că de fiecare dată când luptam și simțeam că puteam să revenim, aveam impresia că nu putem să câștigăm azi, fiindcă mereu au fost decizii la care ne-am uitat fără să le înțelegem. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa”, a adăugat Petra Simon, autoare a 3 goluri.

Semifinalele Campionatului Mondial

Franța - Germania - vineri, 12 decembrie, 18:45 (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

Olanda – Norvegia - vineri, 12 decembrie, 21:30 (Digi Sport 2 și Prima Sport 3)

Prezentă în sferturile de finală ale Campionatului Mondial pentru prima oară în 12 ani, Ungaria spera la un rezultat mare în fața Olandei, națională care nu a avut nicio sincopă în primele două grupe de la acest turneu.

