România a terminat în obiectiv Mondialul feminin de handbal. Ce se întâmplă cu selecționerul Valentin Mihăilă

Naționala României s-a clasat pe locul 9 la Campionatul Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania, după ce a învins Elveția cu scorul de 36-24 (18-9), duminică seara, la Rotterdam, în ultimul său meci din Grupa principală 1.

România a înregistrat patru victorii şi două egaluri la acest turneu final, aceasta fiind cea mai bună clasare a tricolorelor la ultimele cinci ediții, după 10 în 2017, 12 în 2019 şi 2023 şi 13 în 2021.

Meciul cu Elveția a fost practic unul fără istoric, punându-se doar problema scorului.

Lorena-Gabriela Ostase a marcat 8 goluri, Sorina-Maria Grozav 6, Alexandra Gabriela Dumitraşcu 4, Ioana-Rebeca Necula 3, Cristina Laslo 3, Alicia-Maria Gogîrlă 3, Mihaela Andreea Mihai 2, Sonia-Mariana Seraficeanu 2, Elena Roşu 2, Sonia Vasiliu 1, Alisia Lorena Boiciuc 1, Asma Elghaoui 1.

Portarul Bianca Curmenț, cu 14 intervenții (45%), a fost desemnată cea mai bună jucătoare a meciului, iar Yuliya Dumanska a apărat şi ea 2 şuturi (25%).

Pentru Elveția au marcat Daphne Gautschi (SCM Râmnicu Vâlcea) 6 goluri, Era Baumann 5, Tabea Schmid 4, Laurentina Wolff 2, Mia Emmenegger 2, Nora Snedkerud 2, Malin Altherr 1, Norma Goldmann 1, Nuria Bucher 1.

Lea Schuepbach a încheiat cu 9 intervenții (28%), iar Claire Hartz a avut 2 (14%).

Mihăilă, la mâna federației

Ovidiu Mihăilă, 52 de ani, a tras concluziile legate de parcursul României la Campionatul Mondial de handbal feminin.

Contractul lui Ovidiu Mihăilă cu Federația Română de Handbal expiră la finalul Campionatului Mondial. În ultimul interviu oferit din Rotterdam Ahoy, chiar în prezența președintelui Constantin Din, aflat la câțiva metri distanță, selecționerul a explicat ce urmează.

„Este o poveste pe care am spus-o de când am venit. Am venit să ajutăm, tot ce se făcea la echipa mare făceam și la tineret. Am o legătură strânsă cu toți cei de aici. Le mulțumesc tuturor celor din staff pentru că au fost aici! Un grup foarte frumos care ne-a sprijinit în momentele grele. Ne-au ajutat să păstrăm fetele sănătoase după o competiție de nivel ridicat.

Rămâne la decizia Federației Române de Handbal. În momentul de față, atât am reușit. Vom vedea acasă, în perioada următoare, ce se va decide. Eu îmi doresc să continui această poveste, alături de aceste fete deosebite. Dar vedem ce se va întâmpla în viitor!”, a spus Ovidiu Mihăilă.