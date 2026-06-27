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Belgia a câștigat Grupa G, Egiptul s-a calificat în premieră în 16-imile Cupei Mondiale

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Campionatul Mondial 2026
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Belgia și Egipt sunt calificate în șaisprezecimile Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ultimele meciuri din Grupa G. „Diavolii roșii” au terminat pe primul loc, în urma victoriei categorice cu Noua Zeelandă, scor 5-1, în timp ce Egiptul a obținut calificarea după remiza cu Iran, 1-1. Iranul păstrează, la rândul său, șanse de calificare de pe locul al treilea, în funcție de jocul rezultatelor.

Lukaku a marcat la al treilea turneu final al Cupei Mondiale (FOTO: EPA)
Lukaku a marcat la al treilea turneu final al Cupei Mondiale (FOTO: EPA)

Belgia a câștigat Grupa G după ce a surclasat Noua Zeelandă, scor 5-1, vineri, pe stadionul BC Place din Vancouver, la turneul final găzduit de Canada, Statele Unite și Mexic. După prestații slabe în primele două meciuri, 0-0 cu Iran și 1-1 cu Egipt, belgienii s-au dezlănțuit contra Noii Zeelande. Leandro Trossard a reușit o dublă, marcând în minutele 28 și 50, iar Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku și Alexis Saelemaekers au completat lista marcatorilor. Golul de onoare al Noii Zeelande a fost înscris de Elijah Just, în minutul 84.

Belgia a început în forță partida. Trossard a trimis mingea în bară în minutul 11, iar De Bruyne l-a pus la încercare pe portarul Crocombe cu un șut de la distanță. În minutul 20, belgienii au primit penalty, dar arbitrul a revenit asupra deciziei după vizionarea reluărilor. Scorul a fost deschis în minutul 28, când Trossard a înscris după un corner executat de De Bruyne.

În partea a doua, Trossard a făcut 2-0, iar De Bruyne a marcat în minutul 66, cu un șut de la 18 metri. Noua Zeelandă a redus din diferență prin Elijah Just, după o minge respinsă de Courtois, însă Belgia a mai punctat de două ori pe final. Lukaku a înscris în minutul 86, din centrarea lui Raskin, la doar un minut după intrarea lor pe teren, iar Saelemaekers a stabilit scorul final în prelungiri, cu un șut din marginea careului.

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Meciul a adus și mai multe borne importante pentru fotbalul belgian. Romelu Lukaku a devenit golgheterul Belgiei la turneele de Cupă Mondială, cu șase goluri, depășindu-l pe Marc Wilmots, care avea cinci. De asemenea, Lukaku și De Bruyne sunt primii jucători belgieni care marchează la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale. Kevin De Bruyne a devenit cel mai vârstnic jucător care a marcat pentru Belgia la Cupa Mondială, la 34 de ani și 363 de zile.

Iran a avut ghinioane pe bandă rulantă, dar speră la calificare

În celălalt meci al grupei, Egipt și Iran au terminat la egalitate, scor 1-1, pe Seattle Stadium. Rezultatul le-a asigurat africanilor prezența în șaisprezecimile de finală, acolo unde vor întâlni Australia, la Dallas. Și iranienii rămân în cursă. Ei sunt acum pe locul 6 între ocupantele locurilor 3 din cele 12 grupe. Primele 8 se califică în faza preliminară.

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Egiptul a marcat rapid, prin Mahmoud Saber, în minutul 5, cu un șut de la 14 metri, după o ieșire neinspirată a portarului Beiranvand. Iranul a avut șansa egalării din penalty, în minutul 11, după un fault comis de Abdelmoneim asupra lui Taremi, însă atacantul lui Olympiakos Pireu a executat slab, iar Mostafa Shoubir a apărat. Totuși, Iranul a egalat la scurt timp, prin Ramin Rezaeian, în minutul 14, cu un șut din unghi, după ce Shoubir respinsese șutul lui Mohammadi. Prima repriză a rămas echilibrată, cu ocazii de ambele părți, prin Trezeguet pentru Egipt, respectiv Rezaeian și Khalilzadeh pentru Iran.

Belgienii s-au calificat în 16-imi de e locul secund (FOTO: EPA_
Belgienii s-au calificat în 16-imi de e locul secund (FOTO: EPA_

Egipt, calificată în premieră în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale

În repriza secundă, iranienii au început mai bine, dar Mohebbi și Ezatolahi nu au reușit să concretizeze. Egiptul a replicat prin Trezeguet și Marmoush, al cărui șut a fost deviat salvator în minutul 68. Finalul a fost dramatic pentru Iran, echipă care a părut că a adunat toate ghinioanele posibile. În minutul 90+4, Khalilzadeh a trimis mingea în poartă după o fază confuză în careul egiptean, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Apoi, în minutul 90+7, Ezatolahi a trimis mingea în bara transversală, ratând șansa unei victorii care ar fi putut schimba situația grupei.

Pentru Egipt, calificarea are valoare istorică: naționala africană trece pentru prima dată de faza grupelor la o Cupă Mondială. Iranul, în schimb, trebuie să aștepte pentru a vedea dacă se va număra printre cele opt echipe calificate de pe locul al treilea.

Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3

1. Suedia 4 puncte (0) / 3 meciuri

2. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri

3. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri

4. Paraguay 4 puncte (-2) / 3 meciuri

5. Senegal 3 puncte (+2) / 3 meciuri

6. Iran 3 puncte (0) / 3 meciuri

7. Croația 3 puncte (-1) / 2 meciuri

8. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri

...............................

8. Algeria 3 puncte (-2) / 2 meciuri

9. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri

10. Uruguay 2 puncte (-1) / 3 meciuri

12. RD Congo 1 punct (-1) / 2 meciuri

Primele 8 formații de pe locul 3 se vor califica în „16”-imile de finală, alături de echipele de pe locurile 1 și 2.

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