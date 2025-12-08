Superliga: CFR Cluj și-a luat gândul de la play-off, după remiza cu Craiova. Farul, umilită de ultima clasată

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, în etapa a 19-a a Superligii de fotbal.

Universitatea a dominat autoritar jocul, și-a creat numeroase ocazii de gol, dar nu a obținut decât un punct.

Tudor Băluță (37) a marcat pentru gazde, cu un șut fără preluare din marginea careului, în timp ce golul oaspeților a fost înscris de Louis Munteanu (51), după o minge pierdută de David Matei.

Portarul Otto Hindrich a fost cel mai bun jucător de pe teren, el opunându-se golului la mingile trimise de Matei (41), Nicușor Bancu (45+2), Băluță (55), după care a fost blocat și de Viktor Kun (55), Steven Nsimba (61), Oleksandr Romanciuk (76), Lyes Houri (88).

Mario Camora a respins salvator din doi metri, din fața lui Teles (39), Băluță a fost imprecis (42), Bancu a ratat singur cu Hindrich (54), iar Romanciuk a reluat pe lângă poartă din 6 metri (90+4).

La poarta cealaltă, portarul Pavlo Isenko (80) a respins salvator din fața lui Munteanu, după o gafă a lui Adrian Rus, iar apoi s-a opus și la șutul din unghi al lui Munteanu (86).

La meci au asistat 23.250 de spectatori.

Universitatea are o singură victorie în ultimele șase etape, patru egaluri și un eșec.

CFR are o singură victorie în deplasare în acest sezon.

În tur, Universitatea s-a impus cu 3-2.

Se anunță plecări de jucători

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul CFR-ului, spune că echipa trebuie să se pregătească pentru play-out.

„Ce face parte din istorie s-a dus, putem să revenim, sunt și astfel de ani. Trebuie să fim realiști, putem să avem și alte probleme, trebuie să acceptăm locul din clasament. Să ne gândim la consolidarea lotului din iarnă, mulți rămân pe dinafară de multe ori. Asta ne va ajuta să abordăm meciurile din play-out ca favoriți. Dacă spunem că suntem CFR și că trebuie să câștigăm meciurile cu adversari mai slabi, vom avea probleme.

Este foarte posibil să plece jucători, probabil că vor pleca jucători foarte importanți. Pregătirea e foarte scurtă, doar 10 zile în Spania, dar va trebui să găsim soluții. Vom juca toate meciurile la victorie, nu vreau să fie interpretate declarațiile în alt fel. Dar dacă îmi explică un matematician sau un AI ce parcurs trebuie să avem pentru a fi în play-off… 24 de puncte în 11 etape?

E posibil, dar vă spun că șansele sunt foarte mici. Eu am refuzat de la început să pronunț cuvântul ăsta. O echipă care are 2 victorii în 15 meciuri, cum poate să aibă 8 în 11? E matematică. Vorbesc doar despre problemele care țin de mine și de jucători. Despre altele nu știu.

Să ai trei antrenori în câteva luni - Petrescu, Mandorlini, apoi să vină Pancu… dacă te uiți la locul din clasament, este perfect normal. Punctul ăsta este minunat”, a mai spus Pancu.

Metaloglobus a bătut ultimele două campioane

Metaloglobus București a obținut a doua sa victorie în Superliga de fotbal, 2-1 (2-0) cu Farul Constanța, duminică seara, la Clinceni, într-un meci din etapa a 19.

Ambele goluri ale „lanternei roșii” au fost înscrise de olandezul Yassine Zakir (22, 29), din assist-urile spaniolului Damia Sabater.

Golul Farului, în acest meci dintre fosta și actuala echipă a antrenorului Ianis Zicu, a fost marcat de slovacul Jakub Vojtus (65), cu un șut la vinclu din marginea careului.

Farul a încheiat meciul în zece oameni, după ce Bogdan Țîru a primit al doilea cartonaș galben (90+1).

Metaloglobus, promovată în Superligă de Ianis Zicu - actualul tehnician al „marinarilor”, este neînvinsă în ultimele sale patru meciuri de acasă, în care a înregistrat două victorii și două egaluri.

Farul a obținut un singur punct în ultimele trei etape. Farul s-a impus în tur cu 2-1.

Nou-promovata a învins ultimele două campioane, FCSB și Farul.