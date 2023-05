Șumudică, transformare la arabi: Câte kilograme a slăbit și cu ce vrea să se îmbrace

Marius Șumudică e un izvor nesecat al declarațiilor bombastice! Ba se retrage din antrenorat, ba revine emoționat, ba atacă naționala, ba amenință că va zgudui Rapidul, dacă va vorbi despre ce se întâmplă, la formația giuleșteană. De remarcat că, deși e cu telefonul „lipit“ la ureche, veșnic prezent în cadrul emisiunilor televizate din România, Șumudică găsește timp și pentru a-și face meseria de antrenor.

Aflat pe locul 11 din 16 în prima ligă saudită, cu Al-Raed, tehnicianul de 52 de ani mai are de disputat cinci partide, în acest sezon, ultima programată pentru data de 31 mai. Apoi, va reveni în țară, cu tricoul primit de la Cristiano Ronaldo, recent, într-o partidă pierdută cu 0-4, în care starul portughez a marcat un gol. Într-o intervenție, la Digi Sport, Șumudică a vorbit despre prețiosul cadou primit de la CR7.

Ce a spus Marius Șumudică?

*E la mine aici (n.r. – tricoul lui Cristiano Ronaldo), îl țin pe umeraș, o să vin îmbrăcat cu el. La prima emisiune la care o să fiu invitat, o să vin cu el îmbrăcat. Am slăbit vreo 14 kilograme și mă încape. N-am pătrățelele lui Ronaldo, dar mă încape.

*Mai avem cinci etape, practic, am rămas în prima ligă, ne-am îndeplinit obiectivul. Acum încercăm să mai facem puncte să terminăm la mijlocul clasamentului. Țin să menționez că nu i-am cerut tricoul (n.r.- lui Cristiano Ronaldo). Am vorbit cu el vreo două minute la pauză. Am un apartament la Madeira, pe care-l închiriez jucătorilor străini care ajung acolo.

*Atunci, când jucam, directorul sportiv de la Maritimo a devenit partener cu Jorge Mendes, agentul care l-a transferat pe el (n.r. – Cristiano Ronaldo) peste tot. El și-a adus aminte de asta și a ținut să-mi dea amintire tricoul respectiv. De aceea, nu l-a dat altcuiva.