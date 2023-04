Gestul lui Cristiano Ronaldo către Șumudică: Reacțiile arabilor, dezvăluirile românului și ironiile lui Charalambous

Cristiano Ronaldo (38 de ani) a discutat preț de câteva secunde cu Marius Șumudică (52 de ani), la finalul meciului câștigat de Al-Nassr cu Al-Raed, scor 4-0, în campionatul Arabiei Saudite. Pe tunelul către vestiare, superstarul portughez i-a dat tricoul de joc antrenorului român, iar momentul a fost surprins de camerele de filmat și s-a viralizat pe rețelele sociale, unde a adunat peste 150.000 de vizionări.

Pe site-ul Goal.com a apărut un articol redactat de jurnalistul arab Tamer Abu Sido, care a apreciat gestul lui Ronaldo, la fel și cei care au vizionat imaginile pe Twitter. "Cel mai proeminent moment de după meci al lui Ronaldo a fost cel cu Marius Șumudică. Românul a părut că îi cere tricoul, iar portughezul i l-a dat cu un zâmbet larg pe față.

Gestul său a fost apreciat pe Twitter, unde mulți au confirmat că, astfel, acuzațiile lui Jean-David Beauguel sunt false (n.r. fotbalistul lui Al-Wehda l-a acuzat pe Ronaldo că nici măcar nu s-a uitat la el când i-a cerut tricoul)".

Șumudică zice nu i-a cerut tricoul lui Cristiano Ronaldo

A doua zi după momentul care a făcut înconjurul lumii, antrenorul român a dezvăluit că, de fapt, nu i-a cerut expres tricoul portughezului.

"Normal că este un motiv de mândrie pentru oricine care are tricoul lui Ronaldo, dar nu a fost scopul meu să i-l cer. Am vorbit despre lucruri comune legate de Madeira, Funchal, pentru că am jucat și eu la Maritimo. Chiar avem o cunoștință comună, pe domnul Joao Camacho.

Era director la Martimo când am jucat eu acolo, după care a lucrat cu Cristiano ca impresar în firma Gestifute a celebrului Jorge Mendes, cu care Ronaldo s-a transferat la cele mai mari echipe.

Am văzut fel de fel de reacții despre interacțiunea cu Ronaldo. Eu pot vorbi doar despre cum mi s-a părut mie. Un om foarte deschis și extrem de respectuos cum nu cred că sunt foarte mulți dintre cei care ajung la un asemenea nivel. La presiunea care este pe el ar putea fi mult, mult mai rece. Am vorbit puțin și după încălzire, și după finalul meciului.

Chiar dacă rezultatul m-a supărat foarte mult, aceasta este o întâlnire pe care o să o țin minte", a povestit Șumudică pentru Digi Sport.

Antrenorul FCSB zice că el e mai tare

Înainte de partida de azi cu CS Universitatea Craiova, antrenorul cipriot al lui FCSB, Elias Charalambous, a fost întrebat la conferința de presă dacă și-ar dori să-l aibă adversar pe Cristiano Ronaldo și dacă i-ar cere tricoul. Acesta a oferit un răspuns amuzant.

„Am tricoul lui Zidane. Cred că e mai bine, nu? Da, am multe tricouri. Al lui Zidane e cel mai important. Am jucat împotriva Franței, când eram la naționala Ciprului”, a spus Elias Charalambous, zâmbind.