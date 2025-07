Sumele amețitoare cu care îi plătea Rinat Ahmetov pe primii fotbaliști români de la Șahtior Donețk

Fostul stelist și rapidist Marian Aliuță (47 de ani) a jucat în perioada 2000-2002 pentru echipa ucraineană de fotbal Șahtior Donețk, fiind plătit regește de către patronul Rinat Ahmetov (58 de ani), care a lucrat cu antrenorul român Mircea Lucescu (79 de ani) în perioada 2004-2016. Înaintea lui „Luce”, la Șahtior veniseră nume precum Marian Aliuță, Marian Savu, Cosmin Bărcăuan sau Daniel Florea.

În 2000, Aliuță a ajuns la Șahtior Donețk, club patronat de Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere de 8 miliarde de dolari.

„În primele șase luni la Șahtior simțeam că nu mai pot. (...) Am venit acasă, trebuia să stau trei zile și am stat două săptămâni. Le ziceam celor de la club că a murit bunica. A murit de vreo șapte ori!

Le-am spus că nu mai vreau să vin. Cu două zile înainte de meciul cu Lazio din Champions League, am vorbit direct cu Ahmetov. I-am spus că nu mai vreau să vin. Mi-a zis: „OK. Dai banii înapoi și tot neamul tău vinde tot și, când sunteți toți pe străzi, sunteți liberi!””, a povestit recent Marian Aliuță.

Speriat de ceea ce ar putea păți, fotbalistul s-a întors la Donețk, unde a câștigat chiar și un milion de euro într-un an.

„Veneam din România, unde jucam pe 10-12 mii (n.r.- de dolari) pe an și apoi luam 10.000 la un meci. La început am zis `wow, ce bani!`. Apoi mi s-a părut normalitate. Și am realizat după ce am plecat ce însemna Șahtior și ce bani erau acolo... Nici nu mă atingeam de salariu.

Primele erau foarte mari, câștigai mai bine din prime decât prin contract. Eu aveam 240.000 $ salariu și până la final de an câștigam 700.000 - 800.000 - un milion! Erau bani foarte mulți în perioada aia.

Dar n-am știut să gestionez însă treaba asta. Educația financiară a lăsat de dorit. Veneam dintr-o familie normală, din blocul comunist și n-am știut”, a declarat Aliuță, conform golazo.ro.

Aliuță a recunoscut că a ajuns la un moment dat să piardă toți banii pe care i-a câștigat din fotbal, însă a fost sprijinit în momentele grele, a investit în imobiliare și a reușit să-și revină din punct de vedere financiar:

„Știi cum e când cheltui inutil? Când îți iei mașini și le tot schimbi, ceasuri și lucruri inutile. Cheltui mai mult decât ai și la un moment dat vine și plata.

Pfff, au fost momente grele, foarte grele. Copiii aveau 14 ani, 8 ani, 16 avea fata. Ei știau că suntem bine și a venit momentul în care trebuia să le spunem că lucrurile nu mai sunt la fel. Ei erau învățați să trăiască la un alt nivel. Mie mi-a fost foarte greu să vorbesc cu ei, am plecat de acasă.

Am lăsat-o pe soție să discute cu copiii, pentru că eu n-am avut putere. În probleme înfruntam pe oricine, indiferent cine era, dar cu copiii n-am putut să rezolv această situație, a trebuit s-o las pe soție. Am primit mesaj apoi de la soție în care mi-a spus: „Nu vreau să știi sau să simți ce am simțit eu când le-am spus copiilor și ei au început să plângă”.

Nu că nu mai sunt bani, ci de situație. Nu înțelegeau, era un șoc pentru ei. Dar să știi că nici când aveam probleme, eu n-am dus lipsă de nimic. Așa de bine s-a îngrijit Dumnezeu de mine încât am trăit la același nivel. Și astăzi mă întreb cum m-a scos Dumnezeu din probleme, cum a reușit să trimită oameni lângă mine să mă ajute.

Am prieteni care mi-au dat aproape un milion de euro atunci, în cele mai grele momente! Au venit pe rând oameni să mă ajute. Au venit terenuri către mine fără bani, cu rest de plată. Am dus proiecte fără bani. Vorbesc de terenuri care făceau undeva la 600.000 - 700.000 de euro, plus construcția în sine, se duceau la 3 milioane și ceva!

N-am avut banii ăștia și am reușit să duc proiectul. Nu e meritul meu și niciodată de-aici înainte, de când m-a ridicat Dumnezeu, n-o să spun că e meritul meu. E meritul Lui! Eu l-am rugat atât: vreau să fiu administratorul tău. Am avut bani, mi-am bătut joc de ei. Acum îmi dai Tu bani, eu vreau doar să-i administrez, dar cu voia Ta. Astea sunt miracole! Să faci blocuri fără niciun ban”.