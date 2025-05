Rinat Ahmetov produce bani cu panouri fotovoltaice în România. Oligarhul își dezvoltă afacerile în afara Ucrainei

Alungat de războiul început de Rusia în Ucraina, magnatul Rinat Ahmetov (58 de ani), cel care i-a fost patron lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk în intervalul 2004-2016, își dezvoltă afacerile în România. Asta în timp ce, revenit în România, Mircea Lucescu (79 de ani) a intrat în lumea afacerilor cu vin.

DTEK Renewables International (DRI), divizia externă de regenerabile înregistrată în Olanda a conglomeratului ucrainean de companii energetice și de utilități DTEK, controlat de antreprenorul Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, pregătește punerea în funcțiune a unui nou parc fotovoltaic în România, scrie profit.ro.

Recent a făcut încă un pas important în dezvoltarea energiei regenerabile în România, prin conectarea la rețea a parcului fotovoltaic Glodeni II și începutul livrării energiei către operatorul național de transport.

A prins cheag în Mureș, la Glodeni

Cu Glodeni II, DRI acum are trei proiecte operaționale în România, cu o capacitate totală de 173MW. Parcul solar Glodeni II este situat în județul Mureș, are o capacitate de 60MWp și o producție anuală estimată de 86,4GWh, care ar putea acoperi consumul a aproximativ 22.400 de locuințe și contribui la reducerea emisiilor de carbon cu 21.800 de tone pe an.

Glodeni II este al doilea parc solar al DRI din România și, împreună cu Glodeni I, care are o capacitate de 53MWp, formează unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din țară.

Pe lângă Glodeni I și II, DRI operează în România și parcul eolian de 60MWp din Ruginoasa, județul Iași, primul parc eolian construit în țară în ultimul deceniu, care a devenit operațional în decembrie 2023. Pe lângă Ruginoasa, Glodeni I și Glodeni II, DRI începe construcția celui de-al patrulea proiect în România, un parc fotovoltaic de 126MWp în Văcărești, județul Dâmbovița.

Invazia rusească i-a diminuat averea

Ahmetov este fondatorul și președintele companiei System Capital Management (SCM) și este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Este, de asemenea, președintele clubului de fotbal Șahtiar Donețk.

Potrivit Forbes, în aprilie 2023, Ahmetov se afla pe locul 445 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, cu un capital de 5,7 miliarde de dolari.

La mijlocul anului 2023, Bloomberg susținea că, din cauza invaziei, oligarhii din Ucraina și-au pierdut o parte semnificativă din influența și averea lor. Este motivul pentru care și-a externalizat afacerile.