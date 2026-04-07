Străbunicul Mircea Lucescu le lasă urmașilor săi o avere. A început cu afacerea cu pantofi și a mizat pe imobiliare

Chiar dacă ajunsese la 80 de ani, Mircea Lucescu plănuia extiderea afacerilor. Conform informațiilor analizate de publicația economică Profit.ro, Lucescu începuse un amplu proiect rezidențial, cu o investiţie ce se ridica la 17.5 milioane de euro.

După afacerile cu pantofi și cele imobiliare, Mircea Lucescu a intrat vara trecută și în lumea vinurilor, în calitate de ambasador și investitor minoritar la Purcari. În prezent, un supermarket face reclamă la carne cu ajutorul lui „Il Luce”, asistat de fiul său, Răzvan, și de nepotul Matei.

Mircea Lucescu a declarat, la instalarea la națională, că nu a venit pentru bani, cerându-i președintelui Răzvan Burleanu să-i ofere același salariu pe care-l încasa antrenorul de dinaintea lui, Edward Iordănescu (27.000 de euro pe lună plus o primă de 200.000 de euro pentru o calificare la Mondiale). Iar asta pentru că „Il Luce” are asigurată liniștea financiară.

Dacă analizăm ultimii cinci ani, cifra de afaceri totală a firmelor lui Mircea Lucescu a fost de 239 de milioane de lei, iar profitul a fost de 37,8 milioane de lei în aceeași perioadă. În 2022, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 70 de milioane de lei, iar profitul net a fost de 30 de milioane de lei, arată termene.ro.

Firme sale au avut profituri de aproape 50 de milioane de lei

Cifra de afaceri totală a celor două firme active în 2023, în care selecționerul României este acționar, a fost de 48,15 milioane de lei. Este vorba despre societățile comerciale Lake Tower SRL din București și Romradiatoare SA din Brașov.

Cele două firme, artă sursa citată, se ocupă de investiții imobiliare (proiectele Lake Tower din jurul Lacului Morii) și de industria componentelor auto. Trebuie precizat că în firma Romradiatoare, Mircea Lucescu deține doar un pachet minoritar de acțiuni.

Comparativ cu 2022, cifra de afaceri din 2023 a fost cu 50% mai mică pentru societățile în care Mircea Lucescu este acționar. Profitul combinat al Lake Tower și Romradiatoare a fost de 7,3 milioane de lei în 2023, în scădere cu 76% față de 2022.

A avut fabrică de pantofi

„Il Luce” a început în afaceri cu pantofi, domeniu descoperit la adevărata lui valoare în Italia, țara modei. Cel mai mare cumpărător al pantofilor era Cristi Borcea. De asemenea, este cunoscută pasiunea lui „Il Luce” pentru vinuri. Este antrenorul care recomanda ca, la masă, fotbaliștii să aibă voie să bea un pahar cu vin.

Mircea Lucescu, cu 37 de trofee câștigate într-o carieră impresionantă, este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului. Într-un top al celor mai buni antrenori după numărul de trofee, se clasează pe locul trei la nivel mondial, după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Mircea Lucescu a comentat parteneriatul: „Pentru mine, vinul reprezintă o poveste la fel de complexă și fascinantă precum fotbalul. Deloc întâmplător, chiar cineva din fotbal m-a inițiat în lumea vinului - Sir Alex Ferguson este cel de la care am învățat pasiunea pentru acest domeniu, cu mult timp în urmă. Ulterior, odată cu drumurile mele din Ucraina înapoi spre casă, am descoperit Chateau Purcari, iar relația noastră s-a dezvoltat armonios, ducând la acest parteneriat. Purcari reprezintă excelența și tradiția, iar alăturarea mea acestui brand și valorilor sale vine natural. Cred cu tărie că vinul, la fel ca fotbalul, poate crea legături puternice între oameni, iar eu sunt onorat să fac parte din această călătorie. Am fost întotdeauna un promotor al excelenței, fie că vorbim de fotbal sau de o cramă de prestigiu. Purcari îmi împărtășește această viziune, iar parteneriatul nostru se bazează pe dorința comună de a menține standardele înalte și de a crea experiențe de neegalat”.

Mircea Lucescu se laudă singur: generația mea a fost cea mai bună

Lasă moștenire 35 de milioane de euro

Dacă în ceea ce privește cariera sportivă lucrurile sunt foarte bine cunoscute, Mircea Lucescu duce o viață „paralelă” în afaceri. Conform ultimului top Capital, antrenorul are o avere de 35 de milioane de euro. El deține mai multe terenuri valoroase în diferite zonă din țară, dar și-a investit banii și în mai multe proiecte imobiliare de succes.

Unul dintre ele, denumit Rahmaninov 38, se află în zona Floreasca din București, aproape de lac. Blocul de opt etaje, cu 32 de apartamente, valorează peste 10 milioane de euro. Dacă cel mai ieftin apartament cotat la 250.000 de euro, penthouse-ul aflat la ultimul etaj a fost vândut în acest an cu suma amețitoare de 1,2 milioane de euro. Iar locul de parcare aferent, cu 50.000 de euro.

Copilul, nepoții și strănepotul lui Mircea Lucescu

Acesta nu este singurul megaproiect în care este implicat antrenorul român, la momentul actual liber de contrat. În 2020, Mircea Lucescu a dezvoltat un proiect imobiliar de 200 de apartamente, spații comerciale și birouri, în zona Lacului Morii din Sectorul 6, alături de afaceristul Dimciu Tașu, conform Profit.ro.

În viața personală, Mircea Lucescu și soția sa, Neli, au un singur copil, acum cel mai în vogă antrenor român, Răzvan Lucescu. Din partea acestuia, legendarul tehnician are doi nepoți, Matei și Maria-Luiza, dar și un strănepot, Lucio, băiatul de 7 ani al celei alintate Marilu. Acesta este pe jumătate peruvian și joacă fotbal la juniorii Rapidului.

Palmares Mircea Lucescu

Ca jucător la Dinamo, Lucescu a câștigat șapte titluri naționale, în edițiile 1963-64, 1964-65, 197071, 1972-73, 1974-75, 1976-77 și 1989-90. A evoluat în 361 de jocuri și a marcat 78 goluri în prima divizie. La națională, are 70 de partide și 9 goluri.

În toamna anului 1981 a devenit antrenorul naționalei României, reușind calificarea tricolorilor la turneul final al Campionatului European din 1984. Din 1986 a trecut la Dinamo, încununându-și munca cu un event campionat-cupă (1989-1990), atingând totodată "sferturile" Cupei Cupelor (1988-1989) și semifinalele aceleiași competiții (1989-1990).

Cu Brescia a reușit două promovări în Serie A, urmate însă, de tot atâtea retrogradări. Din 1997-1998 a revenit în țară, preluând Rapidul, cu care a reușit un titlu (1998-1999) și o cupă (1997-1998). Din decembrie 1998 pentru scurt timp a devenit antrenor al celebrei echipe Internazionale Milano. În sezonul 2000-2001 a preluat pe Galatasaray, cu care a cucerit Supercupa Europei. În 2009, a câștigat Cupa UEFA cu echipa sa Șahtior Donețk. A fost ultima finală a cupei UEFA, ea transformându-se în Europa League.