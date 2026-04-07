Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Străbunicul Mircea Lucescu le lasă urmașilor săi o avere. A început cu afacerea cu pantofi și a mizat pe imobiliare

Chiar dacă ajunsese la 80 de ani, Mircea Lucescu plănuia extiderea afacerilor. Conform informațiilor analizate de publicația economică Profit.ro, Lucescu începuse un amplu proiect rezidențial, cu o investiţie ce se ridica la 17.5 milioane de euro.

Mircea Lucescu a avut parte și glorie sportivă, și bani FOTO EPA

După afacerile cu pantofi și cele imobiliare, Mircea Lucescu a intrat vara trecută și în lumea vinurilor, în calitate de ambasador și investitor minoritar la Purcari. În prezent, un supermarket face reclamă la carne cu ajutorul lui „Il Luce”, asistat de fiul său, Răzvan, și de nepotul Matei.

Mircea Lucescu a declarat, la instalarea la națională, că nu a venit pentru bani, cerându-i președintelui Răzvan Burleanu să-i ofere același salariu pe care-l încasa antrenorul de dinaintea lui, Edward Iordănescu (27.000 de euro pe lună plus o primă de 200.000 de euro pentru o calificare la Mondiale). Iar asta pentru că „Il Luce” are asigurată liniștea financiară.

Dacă analizăm ultimii cinci ani, cifra de afaceri totală a firmelor lui Mircea Lucescu a fost de 239 de milioane de lei, iar profitul a fost de 37,8 milioane de lei în aceeași perioadă. În 2022, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 70 de milioane de lei, iar profitul net a fost de 30 de milioane de lei, arată termene.ro.

Firme sale au avut profituri de aproape 50 de milioane de lei

Cifra de afaceri totală a celor două firme active în 2023, în care selecționerul României este acționar, a fost de 48,15 milioane de lei. Este vorba despre societățile comerciale Lake Tower SRL din București și Romradiatoare SA din Brașov.

Cele două firme, artă sursa citată, se ocupă de investiții imobiliare (proiectele Lake Tower din jurul Lacului Morii) și de industria componentelor auto. Trebuie precizat că în firma Romradiatoare, Mircea Lucescu deține doar un pachet minoritar de acțiuni.

Comparativ cu 2022, cifra de afaceri din 2023 a fost cu 50% mai mică pentru societățile în care Mircea Lucescu este acționar. Profitul combinat al Lake Tower și Romradiatoare a fost de 7,3 milioane de lei în 2023, în scădere cu 76% față de 2022.

A avut fabrică de pantofi

„Il Luce” a început în afaceri cu pantofi, domeniu descoperit la adevărata lui valoare în Italia, țara modei. Cel mai mare cumpărător al pantofilor era Cristi Borcea. De asemenea, este cunoscută pasiunea lui „Il Luce” pentru vinuri. Este antrenorul care recomanda ca, la masă, fotbaliștii să aibă voie să bea un pahar cu vin.

Mircea Lucescu, cu 37 de trofee câștigate într-o carieră impresionantă, este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului. Într-un top al celor mai buni antrenori după numărul de trofee, se clasează pe locul trei la nivel mondial, după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Mircea Lucescu a comentat parteneriatul: „Pentru mine, vinul reprezintă o poveste la fel de complexă și fascinantă precum fotbalul. Deloc întâmplător, chiar cineva din fotbal m-a inițiat în lumea vinului - Sir Alex Ferguson este cel de la care am învățat pasiunea pentru acest domeniu, cu mult timp în urmă. Ulterior, odată cu drumurile mele din Ucraina înapoi spre casă, am descoperit Chateau Purcari, iar relația noastră s-a dezvoltat armonios, ducând la acest parteneriat. Purcari reprezintă excelența și tradiția, iar alăturarea mea acestui brand și valorilor sale vine natural. Cred cu tărie că vinul, la fel ca fotbalul, poate crea legături puternice între oameni, iar eu sunt onorat să fac parte din această călătorie. Am fost întotdeauna un promotor al excelenței, fie că vorbim de fotbal sau de o cramă de prestigiu. Purcari îmi împărtășește această viziune, iar parteneriatul nostru se bazează pe dorința comună de a menține standardele înalte și de a crea experiențe de neegalat”.

Mircea Lucescu se laudă singur: generația mea a fost cea mai bună

Lasă moștenire 35 de milioane de euro

Dacă în ceea ce privește cariera sportivă lucrurile sunt foarte bine cunoscute, Mircea Lucescu duce o viață „paralelă” în afaceri. Conform ultimului top Capital, antrenorul are o avere de 35 de milioane de euro. El deține mai multe terenuri valoroase în diferite zonă din țară, dar și-a investit banii și în mai multe proiecte imobiliare de succes.

Unul dintre ele, denumit Rahmaninov 38, se află în zona Floreasca din București, aproape de lac. Blocul de opt etaje, cu 32 de apartamente, valorează peste 10 milioane de euro. Dacă cel mai ieftin apartament  cotat la 250.000 de euro, penthouse-ul aflat la ultimul etaj a fost vândut în acest an cu suma amețitoare de 1,2 milioane de euro. Iar locul de parcare aferent, cu 50.000 de euro.

Copilul, nepoții și strănepotul lui Mircea Lucescu

Acesta nu este singurul megaproiect în care este implicat antrenorul român, la momentul actual liber de contrat. În 2020, Mircea Lucescu a dezvoltat un proiect imobiliar de 200 de apartamente, spații comerciale și birouri, în zona Lacului Morii din Sectorul 6, alături de afaceristul Dimciu Tașu, conform Profit.ro.

În viața personală, Mircea Lucescu și soția sa, Neli, au un singur copil, acum cel mai în vogă antrenor român, Răzvan Lucescu. Din partea acestuia, legendarul tehnician are doi nepoți, Matei și Maria-Luiza, dar și un strănepot, Lucio, băiatul de 7 ani al celei alintate Marilu. Acesta este pe jumătate peruvian și joacă fotbal la juniorii Rapidului.

Palmares Mircea Lucescu

Ca jucător la Dinamo, Lucescu a câștigat șapte titluri naționale, în edițiile 1963-64, 1964-65, 197071, 1972-73, 1974-75, 1976-77 și 1989-90. A evoluat în 361 de jocuri și a marcat 78 goluri în prima divizie. La națională, are 70 de partide și 9 goluri.

În toamna anului 1981 a devenit antrenorul naționalei României, reușind calificarea tricolorilor la turneul final al Campionatului European din 1984. Din 1986 a trecut la Dinamo, încununându-și munca cu un event campionat-cupă (1989-1990), atingând totodată "sferturile" Cupei Cupelor (1988-1989) și semifinalele aceleiași competiții (1989-1990).

Cu Brescia a reușit două promovări în Serie A, urmate însă, de tot atâtea retrogradări. Din 1997-1998 a revenit în țară, preluând Rapidul, cu care a reușit un titlu (1998-1999) și o cupă (1997-1998). Din decembrie 1998 pentru scurt timp a devenit antrenor al celebrei echipe Internazionale Milano. În sezonul 2000-2001 a preluat pe Galatasaray, cu care a cucerit Supercupa Europei. În 2009, a câștigat Cupa UEFA cu echipa sa Șahtior Donețk. A fost ultima finală a cupei UEFA, ea transformându-se în Europa League.

image
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
digi24.ro
image
Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
stirileprotv.ro
image
A murit marele Mircea Lucescu. Fostul selecționer și antrenor avea 80 de ani
gandul.ro
image
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
mediafax.ro
image
Terifiant! Fostul coleg de la națională a vorbit cu Mircea Lucescu cu câteva ore înainte să intre în comă. Ce i-a transmis marele antrenor
fanatik.ro
image
Trei cuvinte folosite de cel mai mare ziar de sport din lume pentru Mircea Lucescu
libertatea.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Fostul selecționer și-a ales singur locul de veci
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
antena3.ro
image
Iubitul asistentei care s-a sinucis, distrus de durere: "Nu s-a gândit că are un copil şi părinţi"
observatornews.ro
image
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
prosport.ro
image
Val de concedieri în România. Ce companii au început disponibilizările și care sunt cele mai afectate domenii
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fostul coleg al lui Adi Mutu de la Chelsea. Transformare incredibilă după un divorț de 3 milioane de euro
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Lacrimi în direct! Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Declarația lui Lasconi la DIICOT. Cine sunt sfetnicii cu care a decis să publice pozele false
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu: Nu pot să plec ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Anca Alexandrescu după închiderea Realitatea Plus
actualitate.net
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
click.ro
image
Secretul sarmalelor perfecte. Ce rețetă folosește Adelina Pestrițu: „Mergeți la sigur dacă o testați”
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
FotoJet (65) jpg
Meghan, acuzată că-și terorizează fiica, pe adorabila Lilibet! Actualizarea de familie a degenerat
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Meghan, acuzată că-și terorizează fiica, pe adorabila Lilibet! Actualizarea de familie a degenerat

„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!