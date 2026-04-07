Declarație dură a lui Ioan Andone, unul dintre „copiii” lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a omorât!”

Mircea Lucescu (80 de ani), decedat marți seară, este al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului (după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola). „Il Luce” l-a pregătit pe Ioan Andone (66 de ani) la Corvinul Hunedoara, apoi la Dinamo.

„Un vizonar! La Hunedoara, spunea că învață cu noi fotbalul. Ni-l preda, dar și învăța cu noi. A avut curajul să bage puști de 18-19 ani, să terminăm pe locul 3 în campionat, să jucăm în cupele europene. Ne-a obligat să mergem la școală.

Credeam că reușește să scape de hopul ăsta. Fotbalul l-a omorât! Trebuie să-și vadă de sănătate, nu să meargă la Istanbul.

Toate și-au pus amprenta asupra bolilor, că nu a fost doar una! Am vorbit ultima oară la meciul Dinamo - Craiova, am discutat la pauză.

Nu arăta bine și i-am spus-o! Mi-a zis că „îmi revin eu, îmi revin...”. Nu era momentul să tragă de el!”, a spus Ioan Andone, la Digi Sport.

Răducioiu, devastat

Florin Răducioiu (56 de ani) a primit înmărmurit vestea dispariție.

„Nu-mi vine să cred... Sunt terminat! S-a rupt pe jumătate sufletul meu! Fără nea Mircea nu știu dacă eram cine am fost. A fost un om în adevăratul sens al cuvântului, a fost ca un tată care m-a ajutat în toată cariera mea și căruia o să-i mulțumesc toată viața. Mi se pare ireal că trebuie să vorbesc la trecut despre nea Mircea”, a continuat Răducioiu pentru Gsp.

„La 15 ani, nea Mircea m-a adus la prima echipă și atunci am intrat în anturajul echipei mari. Am și debutat cu Poli Timișoara, când eram foarte slab, foarte fricos... Mi-era o frică teribilă! Am jucat, cred, 15 minute și ăla a fost debutul meu la Dinamo. Datorită acestui om extraordinar și antrenor, Mircea Lucescu!”, a declarat „Marele Blond”.

„Sunt terminat și vă rog să mă înțelegeți că sunt devastat. A fost antrenorul care a avut cel mai important rol în cariera mea. Cel mai important om din viața mea! Fără el nu aș fi devenit fotbalist de un bun nivel și chiar îi datorez multe din toate punctele de vedere”, a mai punctat fostul jucător important al României.

Nea Mircea a avut un rol important l-a avut inclusiv la transferul meu de la Verona la Brescia, când făcusem un sezon dezastruos. În ciuda îndoielii și a criticilor pe care le aveau suporterii față de mine, dar și patronul Gino Corioni, care nu mă dorea, Lucescu a reușit să mă ducă acolo după un sezon dezastruos”, a mai spus acesta.