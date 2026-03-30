Mircea Lucescu a mărturisit public cum ar vrea să moară. Dorința-testament i-a fost insuflată de un nume uriaș din antrenorat

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu (80 de ani), se află internat în spital sub supraveghere medicală, după ce i s-a făcut rău. „Il Luce” a leșinat la un antrenament al tricolorilor, în cantonamentul de la Mogoșoaia, înaintea partidei amicale cu Slovacia, de marți seară (ora 21:45, Bratislava).

În trecut, făcând referire la o declarație care i-a aparținut managerul scoțian Sir Alex Ferguson (84 de ani), Mircea Lucescu afirma că cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor este să moară pe teren.

„Cei care am trăit o viață pe gazon suntem prea bătrâni să mai părăsim fotbalul. Degeaba zici că visezi să te retragi la un moment dat… Nu poți, pur și simplu. N-ai nevoie de liniște!

Aș vrea să mor pe teren. E cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Înseamnă că ai trecut prin absolut tot în viață acolo, în mijlocul luptei", comenta acum câțiva ani tehnicianul român.

Ferguson și Lucescu s-au aflat în aceeași tabără, în 2018, când l-au susținut împreună pe Ionuț Lupescu la alegerile de la FRF împotriva lui Răzvan Burleanu. Actualul șef al lui Lucescu s-a impus clar la urne, după ce și-a „ciuruit” rivalii, așa cum a declarat la final, în discursul de învingător.

Sub comandat lui Lucescu, naționala de fotbal a României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, după 0-1 cu Turcia, joi, în semifinalele baraului de calificare la turneul final.

Selecționerul echipei naționale de fotbal, Mircea Lucescu, va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a fost adus duminică în urma unei tulburări „majore” de ritm cardiac, a anunțat unitatea sanitară.

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate”, se arată într-o informare transmisă de SUUB.

Anterior, Federația Română de Fotbal anunțase că Mircea Lucescu a fost internat de urgență într-un spital din Capitală, după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului”, informa un comunicat al FRF.

Potrivit FRF, în urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire.

„Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului”, a indicat federația.

La începutul acestui an, Mircea Lucescu a fost internat într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecții subcutanate. Ulterior, tehnicianul a plecat în străinătate pentru a obține o a doua opinie privind o altă problemă medicală.