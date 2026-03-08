Sprijin uriaș pentru Ana Bărbosu. Stanford University plătește 300.000 de dolari pentru a o salva pe româncă de suspendare

Americanii de la Stanford University, instituția care i-a oferit gimnastei române Ana Bărbosu o bursă în valoare de aproximativ 100.000 de dolari, s-au implicat activ în situația sportivei după declanșarea unei anchete de dopaj.

Potrivit informațiilor apărute în presă, universitatea ar fi decis să suporte costuri juridice estimate la circa 300.000 de dolari pentru apărarea româncei, în încercarea de a evita o suspendare care i-ar putea afecta serios cariera.

Bărbosu, desemnată recent gimnasta anului într-o campanie a European Gymnastics, se confruntă cu o investigație după ce ar fi ratat de trei ori, în decurs de 12 luni, întâlnirile programate cu ofițerii de control antidoping, o abatere considerată încălcare a regulilor stabilite de World Anti-Doping Agency. În astfel de situații, regulamentul prevede sancțiuni severe, inclusiv suspendarea din competiții.

Suspendare până la doi ani

Pentru a-și susține cazul, gimnasta a apelat la serviciile cunoscutului avocat american Howard Jacobs, specialist în litigii sportive internaționale. Acesta a fost implicat și în apărarea jucătoarei de tenis Simona Halep, într-un dosar de dopaj intens mediatizat.

Conform procedurilor, ancheta este gestionată de International Testing Agency, organism independent responsabil de implementarea programelor antidoping pentru numeroase federații sportive. Decizia finală privind eventuala suspendare, care poate ajunge până la doi ani, dar ar putea fi redusă în anumite circumstanțe, va fi luată după analiza completă a dosarului și a argumentelor prezentate de apărare.

Acuzată că a încălcat prevederile regulii „whereabouts”

Conform acestei reglementări, sportivii trebuie să își declare în mod constant locul în care se află pe o platformă administrată de World Anti-Doping Agency, astfel încât ofițerii antidoping să îi poată localiza pentru controale neanunțate.

Printre informațiile care trebuie furnizate se numără adresa de domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon, o adresă de cazare peste noapte, activități regulate, cum ar fi antrenamente, muncă și școală, locațiile și orele acestor activități, programul și locațiile competițiilor, un interval de timp de 60 de minute pentru fiecare zi în care vor fi disponibili și accesibili pentru testare și responsabilii pentru un potențial test ratat, conform site-ului oficial al WADA.

Trei controale antidoping ratate: unul în România și două în USA

Unul dintre cele trei controale antidoping ratate a avut loc în România, în timp ce celelalte două s-au produs în perioada în care gimnasta Ana Bărbosu se afla în Statele Unite. În urma acestor absențe, procedura disciplinară a fost declanșată automat, conform regulamentelor în vigoare.

Conform informațiilor apărute în presă, suma de aproximativ 300.000 de dolari pe care americanii sunt dispuși să o achite avocatului Howard Jacobs reprezintă doar plata inițială pentru apărarea juridică. Demersul de a colabora cu celebrul specialist ar fi fost inițiat de Stanford University, universitatea care o are în prezent în programul său pe sportiva română.