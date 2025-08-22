Spectacol marca Sorana! Cîrstea s-a calificat în semifinale la Cleveland după ce a spulberat principala favorită

Sorana Cîrstea a obținut, în decursul zilei de joi, 22 august, calificarea în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari.

Sorana s-a impus în fața Ludmilei Samsonova, cu scorul de 6-4, 6-1, după aproximativ 1 oră și 22 de minute de joc.

Românca a avut o evoluție solidă, aproape fără greșeală. A servit excelent, cu 7 ași, a dominat cu primul serviciu (78% puncte câștigate) și nu i-a permis rivalei să concretizeze nicio șansă de break. În semifinale, Sorana Cîrstea va da piept pentru prima oară cu rusoaica Anastasia Zaharova (23 de ani, locul 100 WTA), calificată după retragerea germanei Eva Lys.

În urma acestei performanțe, Sorana Cîrstea va încasa un premiu 11.970 de dolari, 116 puncte în clasamentul mondial și, odată cu actualizarea ierarhiei de luni, revenirea în top 100.

Rezultatele din sferturile de finală

Sorana Cîrstea (România) - Liudmila Samsonova (Rusia/N.1), scor 6-4, 6-1

Anastasia Zaharova (Rusia) - Eva Lys (Germania), (forfait Lys)

Ann Li (SUA) - Elsa Jacquemot (Franţa), scor 6-1, 5-7, 6-1

Xinyu Wang (China/N.2) - Viktorija Golubic (Elveţia), scor 4-6, 6-4, 6-4

Sorana, pregătire completă pentru Flushing Meadows

Sorana Cîrstea, prezentă pe tabloul principal de la US Open datorită clasamentului protejat, o va întâlni în primul tur pe Solana Sierra (75 WTA). Cele două nu s-au mai duelat până acum. Dacă trece de jucătoarea din Argentina, Sorana va avea un meci tare în turul 2 cu Venus Williams sau Karolina Muchova.

Este a 16-a participare a româncei la Flushing Meadows. Ultima dată a jucat aici în 2023, când a reușit cea mai bună performanță a sa la un Grand Slam, ajungând până în sferturi.

Jaqueline Cristian (50 WTA) va debuta contra americancei Danielle Collins (59 WTA). Singura lor confruntare directă a avut loc la Madrid, unde Collins s-a impus în trei seturi. Dacă „Jaq” va reuși revanșa, ar putea da în turul 2 peste Ashlyn Krueger sau Sofia Kenin, iar mai apoi, în turul 3, cel mai probabil peste Amanda Anisimova.

Jaqueline vine după un sezon mixt pe hard: a ajuns până în turul 3 la Montreal, dar a pierdut rapid la Cincinnati și Monterrey. În plus, la US Open nu a reușit niciodată să treacă de primul tur, în cele două participări anterioare.

Gabriela Ruse (67 WTA) a avut cel mai greu adversar la tragerea la sorți: Daria Kasatkina (17 WTA), cap de serie 15. Dacă va produce surpriza, în turul 2 ar urma să joace cu Kamila Rakhimova sau Caroline Garcia, iar mai târziu cu Naomi Osaka. Forma ei nu este însă cea mai bună, având în vedere că după finala de la s’Hertogenbosch, Gabi nu a mai câștigat niciun meci.

Pentru Ruse, acesta este al 5-lea US Open. Turneul rămâne preferatul ei, mai ales că anul trecut a reușit cel mai bun rezultat al carierei la un Grand Slam: turul 3, unde a pierdut dramatic cu Paula Badosa.

Primele partide de simplu vor începe duminică, iar programul exact urmează să fie anunțat.