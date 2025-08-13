Sorana Cîrstea s-a lovit de zidul Iga Swiatek. Poloneza o conduce cu 5-0 la general

Sorana Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) a înfruntat-o astăzi pe poloneza Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati. Favorita 3, campioană la Wimbledon, s-a impus fără mari emoții.

Poloneza a câștigat cu scorul 6-4, 6-3. Românca a suferit a cincea înfrângere în fața Igăi din tot atâtea jocuri. Ultimele două dueluri s-au terminat cu scorul de 6-1, 6-1.

Sorana Cîrstea pleacă acasă cu 56.678 de dolari și cu 120 de puncte WTA. Locul 112 pentru „Sori” în clasamentul live.