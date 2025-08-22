Româncele, lovite la tragerea la sorți de la US Open. Gabriela Ruse, ghinion teribil, Sorana Cîrstea, adversară abordabilă

România va fi reprezentată la US Open de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, cele trei jucătoare de tenis aflându-și aseară adversarele din primul tur. Toate trei au parte de meciuri extrem de tari, ghinionista zilei fiind Gabriela Ruse.

US Open va începe duminică, la New York, cu trei românce pe tabloul principal de simplu. Sorana Cîrstea (112 WTA), intrată în concurs grație clasamentului protejat, o va înfrunta în primul tur pe Solana Sierra (75 WTA), jucătoarea numărul 1 a Argentinei. Ambele sportive vin după rezultate excelente, Sori jucând în optimi la Cleveland, iar sud-americanca ajungând în aceeași fază la Wimbledon 2025.

Întâlnirea se anunță extrem de echilibrată, învingătoarea urmând să dea piept în turul 2 cu Venus Williams sau Karolina Muchova. Sorana Cîrstea este la a 16-a participare pe tabloul principal de la US Open, dar nu a mai jucat la Flushing Meadows din 2023, când a ajuns până în sferturile de finală, cea mai bună performanță a carierei, conform Eurosport.

Jaqueline Cristian, duel cu Danielle Collins

Jaqueline Cristian (50 WTA) va da piept în primul tur cu reprezentanta gazdelor, Danielle Collins (59 WTA), jucătoarea care a făcut furori în sezonul trecut în circuitul feminin. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Madrid 2024, când americanca s-a impus în 3 seturi. În cazul în care românca își va lua revanșa, ea se va duela în turul 2 cu Ashlyn Krueger sau Sofia Kenin. Jaq, cel mai bine clasată jucătoare din România, a mai jucat doar de două ori pe tabloul principal de la US Open, în 2022 și 2024, dar nu a trecut niciodată de primul tur.

Gabriela Ruse, debut contra unei favorite

Cea mai ghinionistă dintre românce a fost Gabriela Ruse (67 WTA), care a căzut în primul tur cu Daria Kasatkina (17 WTA), cap de serie 15. Sportiva noastră e complet ieșită din formă, pierzând în primul tur în ultimele 5 turnee la care a participat: Wimbledon, Praga, Montreal, Cincinnati și Cleveland. Anul trecut, Gabi a ajuns în turul 3 la US Open. Daca va trece acum de runda de debut, ea o va întâlni în turul 2 pe învingătoarea duelului Kamila Rakhimova - Caroline Garcia.

US Open 2025 va începe duminică, organizatorii urmând să anunțe azi sau mâine programul partidelor din prima zi.