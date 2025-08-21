Universul îi cere să nu se retragă! Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Cleveland

Sorana Cîrstea (35 de ani, 112 WTA) s-a impus magistral în fața elvețiencei Jil Teichmann (28 de ani, 85 WTA), cu scorul de 6-1, 6-1. Românca a obținut calificarea în sferturile de finală de la WTA 250 de la Cleveland.

Partida a durat nu mai puțin de 61 de minute, iar victoria a venit extrem de natural pentru Sorana. Românca a intrat greu în meci, pierzându-și serviciul încă din primul game.

A urmat însă o serie impresionantă, în care a reușit să își adjudece următoarele zece jocuri consecutive, trei dintre ele fără să piardă vreun punct.

În setul al doilea, după ce s-a distanțat la 4-0, a avut două șanse de break la 40-15, dar nu a reușit să le transforme. Ratările nu au schimbat însă cursul partidei: la scorul de 5-1, Sorana Cîrstea a închis confruntarea la prima minge de meci.

Posibilă revenire în Top 100 WTA

În urma calificării în sferturile de finală de la Cleveland, românca și-a trecut în cont o sumă destul de modestă, 6.820 de dolari, şi 54 de puncte WTA, la care se adaugă și 18 puncte din calificări.

Acest succes a propulsat-o în clasamentul virtual, mai exact pe pozția 103. Asigurându-și o altă victorie în următoarea etapă, Sorana ar putea ajunge, din nou, în top 100 WTA.

Românca își va afla adversara dintre principala favorită a competiției, rusoaica Liudmila Samsonova (locul 19 WTA), și chinezoaica Yafan Wang (202 WTA), venită din calificări.

US Open, capitol final pentru Sorana Cîrstea

Pentru jucătoarea noastră urmează apoi US Open, ultimul Grand Slam la care va lua parte, având în vedere intențiile sale de a se retrage la finalul acestui an.

Cea mai importantă performanță a ei la New York s-a consemnat în 2023, când a ajuns până în sferturile de finală, oprindu-se în fața cehoaicei Karolinei Muchova, scor 0-6, 3-6, după victorii la Kayla Day, Anna Kalinskaya, Elena Rybakina și Belinda Bencic.

De-a lungul carierei, parcursul său la US Open a fost variat. De două ori a fost eliminată în calificări, de trei ori în primul tur, de opt ori în turul secund și de trei ori în turul al treilea.

Tabloul principal, atât la simplu masculin, cât și feminin, va fi stabilit prin tragerea la sorți programată la data de 21 august.