Umilințe istorice la Cupa Mondială! Topul celor mai usturătoare 20 de înfrângeri-record

De-a lungul timpului, Cupa Mondială a oferit nu doar meciuri spectaculoase și finale memorabile, ci și partide în care diferența dintre cele două echipe a fost uriașă. În unele cazuri, scorurile au fost atât de mari încât au intrat definitiv în istoria competiției.

Recordul pentru cea mai clară victorie la un turneu final este deținut și astăzi de Ungaria. La Mondialul din 1982, maghiarii au învins Honduras cu un incredibil 10-1, rezultat care nu a fost depășit nici până în prezent.

Printre cele mai grele înfrângeri suferite la Cupa Mondială se numără și eșecul Coreei de Sud cu 0-9 în fața Ungariei, în 1954, dar și cel al Zairului, învins cu același scor de Iugoslavia la ediția din 1974.

Iată clasamentul celor mai severe înfrângeri consemnate la turneele finale ale Cupei Mondiale.

TOP 20 de înfrângeri din istoria Cupei Mondiale: