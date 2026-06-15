Avertisment pentru România: adversara tricolorilor a început Mondialul cu o victorie categorică. Suedia - Tunisia, 5-1

Suedia a transmis un mesaj clar rivalelor din grupa F încă de la primul meci al Campionatului Mondial. Formația pregătită de Graham Potter a învins categoric Tunisia, scor 5-1, și a urcat pe primul loc în clasament după etapa inaugurală.

Nordicii au dominat partida disputată la Monterrey de la un capăt la altul și au profitat de pasul greșit făcut de Olanda și Japonia, care au remizat în celălalt meci al grupei.

Suedia, viitoarea adversară a tricolorilor în Liga Națiunilor, a deschis scorul rapid, în minutul 8, prin Yasin Ayari, care a marcat cu un șut de la distanță. Alexander Isak a majorat avantajul în minutul 30, după o acțiune individuală excelentă, însă Tunisia a reintrat în meci chiar înainte de pauză, când Rekik a redus din diferență.

În repriza secundă, suedezii au preluat din nou controlul

Viktor Gyokeres a făcut 3-1 în minutul 59, profitând de o recuperare a lui Isak în apropierea careului advers. Cu un sfert de oră înainte de final, Svanberg a înscris pentru 4-1 după o pasă inspirată a lui Isak, iar în prelungiri Ayari și-a trecut în cont dubla și a stabilit scorul final, 5-1, cu o execuție spectaculoasă din afara careului.

În conculzie, Suedia a debutat cu dreptul la Campionatul Mondial 2026, obținând o victorie clară, 5-1, care îi oferă primele trei puncte și un start perfect în grupă. Rezultatul îi pune deja pe nordici într-o poziție bună în lupta pentru calificare în fazele eliminatorii, unde pot avansa inclusiv de pe locul 3, în funcție de combinația rezultatelor.