S-a născut într-o tabără de refugiați și a ajuns să înscrie la Mondial. Povestea fotbalistului care a renunțat la Bayern pentru a-și îndeplini visul

Nestory Irankunda a intrat în istoria fotbalului australian după o performanță importantă la Campionatul Mondial 2026.

Atacantul de 20 de ani a marcat primul gol al Australiei în victoria cu 2-0 împotriva Turciei, devenind cel mai tânăr marcator al naționalei sale la un Mondial.

Povestea lui este una impresionantă: s-a născut într-o tabără de refugiați din Tanzania, din părinți burundezi, și a ajuns în Australia când era copil. Acolo a început să joace fotbal și a crescut la Adelaide United, unde a avut evoluții foarte bune. Forma lui l-a dus apoi la un transfer important în Europa, la Bayern, în 2024.

O decizie curajoasă de a părăsi Bayern

Nu a jucat niciodată pentru echipa mare în Germania, dar a petrecut mult timp pe terenul de antrenament alături de unii dintre cei mai buni jucători din lume, printre care și atacantul englez Kane. Totuși, lipsa minutelor de joc i-a pus în pericol visul de a juca pentru Australia la Cupa Mondială.

După o perioadă de împrumut la echipa elvețiană Grasshopper în sezonul trecut, a trebuit să ia o decizie în vară. Cu gândul la visul său, acesta s-a transferat la Watford pentru o sumă nedivulgată, părăsind gigantul din Bundesliga. Din cauza faptului că nu prinsese minute în teren, Nestory a fost exclus, inițial, din lotul Australiei.

„A fost o decizie dificilă, dar, evident, cel mai mare obiectiv al meu este să joc la Cupa Mondială! Cupa Mondială se apropie și trebuie să joc minute!”, a declarat Irankunda pentru Sky Sports, vara trecută.

Transferul la Watford a fost norocos

A avut evoluții solide la Watford în Championship, iar cifrele de 42 de meciuri, 4 goluri și 5 assisturi i-au adus convocarea la Cupa Mondială.

La turneul final, a profitat de moment și a marcat împotriva Turciei, într-o fază în care a combinat viteza cu forța, decisiv în minutul 27. Reușita a fost una importantă și a intrat în istorie, el devenind primul jucător născut în afara Australiei care înscrie pentru Socceroos la un Mondial.

Timmy Cahill este sursa lui de inspirație

La înscrierea golului împotriva Turciei, Irankunda a celebrat reușita imitându-l pe fostul mijlocaș al Australiei și al echipei Everton, Tim Cahill, lovind de câteva ori steagul de colț.

„Timmy Cahill este cea mai mare sursă de inspirație pentru mine în ceea ce privește fotbalul. El și Lionel Messi. Tim Cahill, cel mai mare jucător al Australiei, după părerea mea. M-am gândit pur și simplu că, dacă voi marca, voi face la fel ca el, și am reușit să o fac!”, a declarat Irankunda, după victoria împotriva Turciei.