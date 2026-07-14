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Viceprim-ministrul Tánczos Barna, la Interviurile Adevărul, de la ora 17.30

Trofeul acordat în finala CM de fotbal va fi transportat într-un cufăr Louis Vuitton

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Campionatul Mondial 2026
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Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a anunțat că trofeul care se acordă câștigătoarei Cupei Mondiale de fotbal va fi purtat într-un cufăr special conceput de Louis Vuitton cu ocazia finalei programate duminică, 19 iulie, la ora 22.00.

În 2022, Lionel Messi și Argentina au câștigat titlul mondial (Foto: EPAImages)
În 2022, Lionel Messi și Argentina au câștigat titlul mondial (Foto: EPAImages)

Producătorul francez „va prezenta cufărul oficial personalizat conceput pentru a transporta și prezenta cel mai emblematic trofeu din sport” pentru finala care va avea loc la East Rutherford (New Jersey). Anunțul a fost făcut de FIFA înaintea primei semifinale, dintre Franța și Spania.

Totodată, după anunț s-au emis critici din partea fanilor care consideră că Cupa Mondială devine prea corporatistă. FIFA a reacționat precizând că Louis Vuitton a furnizat deja cufărul trofeului edițiile din 2010, 2014, 2018 și 2022 ale Campionatului Mondial de fotbal.

Trofeul care se acordă campioanei mondiale la fotbal a fost expus în orașele din America (Foto: EPA
Trofeul care se acordă campioanei mondiale la fotbal a fost expus în orașele din America (Foto: EPA

Trofeul este din aur de 18 carate

Trofeul care se acordă câștigătoarei Campionatului Mondial de Fotbal este din aur. De la debutul acestei competiții internaționale, în 1930, au fost atribuite două trofee distincte ca formă și denumire: Trofeul „Jules Rimet”, din 1930 până în 1970, și Trofeul FIFA World Cup, din 1974 până în prezent.

Inițial denumit Victory (Victorie) apoi redenumit în onoarea fostului președinte Jules Rimet, primul trofeu era fabricat din argint placat cu aur și din lazurit (lapis lazuli). Acesta o reprezenta pe Nike, zeița victoriei în mitologia greacă. În 1970, Brazilia a câștigat pentru a treia oară Campionatul Mondial și, implicit, a rămas în posesia definitivă a trofeului determinând fabricarea unuia nou pentru înlocuire. Trofeul Jules Rimet a fost furat în 1983 și nu a mai fost recuperat.

Trofeul FIFA a fost acordat prima dată în 1974. Este fabricat din aur de 18 carate și o bază din malachit, reprezentând stilizat două figurine umane care susțin globul pământesc. Deținătorul actual al trofeului este Argentina, care a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal 2022.

Donald Trump va înmâna trofeul

Președinte al SUA, Donald Trump va fi prezent la finala turneului final al Cupei Mondiale la fotbal, în 19 iulie, pe stadionul din New York/New Jersey. Mai mult decât atât, șeful FIFA a spus că va oferi trofeul alături de cel mai puternic om din lume.

Este știut faptul că cel care conduce forul mondial al sportului cu balonul rotund are o relație foarte bună cu președintele SUA. În decembrie trecut, la tragerea la sorți a grupelor turneului final, acesta i-a acordat ediția inaugurală a Premiului FIFA pentru Pace.

Șeful FIFA a anunțat că președintele Donald Trump va oferi trofeul (Foto: EPAImages)
Șeful FIFA a anunțat că președintele Donald Trump va oferi trofeul (Foto: EPAImages)

La începutul turneului final al CM de fotbal, Gianni Infantino a transmis următorul mesaj în cadrul programului de televiziune „Fox and Friends”: „Vom fi împreună cu președintele, bucurându-ne de finală și înmânând trofeul câștigătorului, desigur, împreună”. Altfel, FIFA nu a făcut niciun alt comentariu.

E de amintit, totodată, că Donald Trump a fost întâmpinat cu huiduieli, dar și cu urale când a înmânat trofeul echipei Chelsea din Londra, câștigătoare a Cupei Mondiale a Cluburilor, anul trecut. Șeful de la Casa Albă a stat în mijlocul echipei la ceremonia de premiere, spre confuzia unor jucători, pe același stadion din East Rutherford (New Jersey).

De atunci, Trump a participat la finala masculină de tenis de la US Open, la turneul de golf Ryder Cup și la un meci din finala NBA în regiunea metropolitană New York, pe care odinioară o numea „acasă”. Și la aceste evenimente sportive președintele SUA a fost întâmpinat în mod diferit de spectatori, unii aplaudându-l, alții fluierându-l. Un semn al divizării din cea mai importantă țară din America de Nord.

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