Lamine Yamal nu se teme de Franța, în timp ce selecționerul Spaniei nu crede că echipa lui e favorită

Atacantul spaniol Lamine Yamal a spus că nu se teme de Franța înaintea meciului din semifinala Cupei Mondiale de fotbal 2026. Acesta a revenit asupra declarației sale, precizând că a răspuns la o întrebare a ziariștilor.

Socotit a fi unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai tinerei generații, jucătorul Barcelonei a precizat: „După ce ne-am calificat în fața Belgiei, am fost întrebat dacă mă tem de Franța și am spus că nu. Suntem campioni europeni. Este fotbal, așa cum a spus și Kounde (coechipierul său de la FC Barcelona, n.r.). Este fotbal, pur și simplu”, a explicat jucătorul.

Yamal și-a sărbătorit ieri (luni, 13 iulie) cea de-a 19-a aniversare: „Încă nu am primit prea multe cadouri. Cel mai bun cadou ar fi o victorie marți, la pachet cu o călătorie la New York”, a declarat jucătorul, afișând o atitudine foarte relaxată și purtând un colier spectaculos pe care și-l cumpărase pentru această ocazie.

Ibericul a avut un debut mai slab în turneu, marcând un singur gol până acum. Acesta a acceptat și provocarea lansată de selecționerul Luis de la Fuente, aceea de a înscrie astăzi, în meciul împotriva Franței (22.00, ora României, Dallas Stadium): „Nu mă concentrez pe goluri, dar este întotdeauna ceva special să înscrii într-un meci ca acesta. Accept provocarea. De aceea am venit aici”, a declarat Lamine Yamal.

Luis de la Fuente a spus că jucătorii săi sunt gata „să sufere”

Selecționer al echipei de fotbal a Spaniei, Luis de la Fuente a invocat încă o dată Imperiul Roman, care îi servește drept inspirație, menționându-l pe Iulius Caesar și citând celebra sa frază „nu există realizare fără suferință”, prin care a dorit să arate că jucătorii săi sunt „pregătiți să sufere” în semifinala Cupei Mondiale care se va juca astăzi, la Dallas, împotriva Franței.

Prezent la obișnuita conferință de presă de dinaintea partidei, Luis de la Fuente a spus: „Iulius Caesar, unul dintre marii cuceritori din istorie, a spus că nu există mare realizare fără suferință. Și subscriu la această sintagmă, având în vedere fascinația mea pentru lumea romană. Este una dintre expresiile care îmi plac și pe care o transmit jucătorilor mei. Dacă vrei să realizezi ceva în viață, trebuie să lași ceva în urmă și să fii dispus să suferi. Și suntem pregătiți să suferim”.

E de precizat, totodacă, că Luis de la Fuente a păstrat în lot jucătorii cu care a câștigat titluri în cei 13 ani de activitate la Federația spaniolă de fotbal (RFEF): „Sunt mândru de timpul care a trecut, pentru că s-au întâmplat multe. Dar mândru de pașii pe care i-am făcut. Sunt privilegiat că mi-am dezvoltat cariera. Am vorbit mereu despre închiderea cercului. Vrem ca acesta să fie încă un pas. Vrem să continuăm să concurăm. Câștigarea Cupei Mondiale ar fi cireașa de pe tort. Avem asta în minte, deși este dificil. Mă tot întreb: 'Ce-ar fi dacă am face-o?”.

Antrenorul a minimalizat eticheta de „favorită” pe care francezii au aplicat-o echipei Spaniei: „De la început, v-am spus că a fi numit favorit nu înseamnă nimic. Nu este decisiv. Ne confruntăm două echipe mari, ca și în cealaltă semifinală. Nu înțeleg favoriții, presiunea... Presiunea este responsabilitatea pe care o avem”.

La finalul întâlnirii cu ziariștii, Luis de la Fuente și-a amintit de părinți și de fratele său, Oscar, care a decedat acum trei ani: „Mă gândesc mult la ei. La familia mea. Le-ar fi plăcut să se bucure de ceea ce trăiesc acum, așa cum au făcut-o înainte”.