Spania este noul lider mondial. Pe ce loc se află România

Echipa de fotbal a Spaniei a urcat pe primul loc în clasamentul FIFA după victoria (1-0) obținută împotriva Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026 din Canada, Mexic și SUA. Pe podium se mai află Argentina și Franța.

Oamenii lui Luis de la Fuente și-au recuperat poziția la doar șase luni după ce o cedaseră, mai exact în ianuarie anul trecut. Și trebuie spus că formația „Albiceleste”, care domina clasamentul înainte de turneul final, n-a reușit să-și mențină poziția.

Pe de altă parte, Spania n-a părăsit podiumul clasamentului FIFA din 18 iulie 2024, atunci când s-a produs victoria lor la Campionatul European.

Pe de altă parte, Argentina a fost urmărită de „blestemul primului loc” în acest clasament. De la crearea clasamentului FIFA în 1993, echipa care s-a aflat în frunte înainte de începerea Cupei Mondiale nu a reușit să câștige vreodată turneul. Cu mențiunea că Brazilia a recâștigat primul loc în clasamentul FIFA pe 1 iunie 2002, a doua zi după începerea turneului final care s-a desfășurat în Japonia și Coreea de Sud. Așadar, nu era lider mondial înaintea startului competiției.

România se află pe locul 52, după Costa Rica. Naționala noastră are 1.455,89 puncte.

Clasamentul FIFA

20 iulie 2026

1. Spania 1.995,88 puncte

2. Argentina 1.970,37 puncte

3. Franța 1.948,97 puncte

4. Anglia 1.922,83 puncte

5. Brazilia 1.804,92 puncte

6. Maroc 1.803,99 puncte

7. Portugalia 1.787,85 puncte

8. Belgia 1.778,36 puncte

9. Olanda 1.775,54 puncte

10. Mexic 1.754,30 puncte