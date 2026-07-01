Sorana Cîrstea salvează onoarea României la Wimbledon. Este singura calificată în turul 2

Sorana Cîrstea continuă să reprezinte România pe tabloul principal de la Wimbledon, fiind singura jucătoare tricoloră care a reușit să avanseze în turul al doilea al ediției din acest an. Tenismena în vârstă de 36 de ani, ocupanta locului 18 WTA, a trecut în runda inaugurală de cehoaica Sara Bejlek, scor 6-1, 7-6 (6), după un meci care a durat o oră și 32 de minute.

La finalul confruntării, sportiva din România a analizat evoluția avută pe iarba londoneză, a vorbit despre perioada recentă și despre provocările întâmpinate în ultimele săptămâni, dar a prefațat și duelul din turul următor. Deși s-a declarat mulțumită de nivelul arătat pe parcursul partidei, Cîrstea a recunoscut că partea finală a setului secund nu a fost gestionată la fel de bine precum și-ar fi dorit.

În runda a doua a turneului de la Wimbledon, Sorana Cîrstea va avea de înfruntat o adversară din Australia, pe Kimberly Birrell, ocupanta locului 72 în clasamentul WTA. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul profesionist, în urmă cu trei ani, la Indian Wells. Meciul dintre reprezentanta României și Kimberly Birrell este programat joi, 2 iulie.

Sorana Cîrstea: „Mă bucur că am stat puternică din punct de vedere mental!”

„Normal că sunt bucuroasă de victorie și cred că am făcut un meci destul de bun până la 6-1, 5-4. Acolo, un pic, mi-am pierdut concentrarea și mi-a făcut un break destul de ușor, iar în următoarele trei game-uri a fost un nivel mai scăzut din partea mea. Per total, mă bucur că am terminat în două seturi, mă bucur că am stat puternică din punct de vedere mental pe final de set doi și, normal, prima victorie la Wimbledon mereu te bucură.

Am jucat acum ceva ani, cred că la Indian Wells, a trecut ceva timp de atunci. Vom vedea (n.r. ce va fi) pe iarbă, o suprafață destul de atipică, se egalizează mult mai mult valorile pe această suprafață decât pe restul. Antrenorul meu a fost astăzi la meci, a văzut-o, mâine vom avea o zi de antrenament, vom planifica meciul și, la fel, voi încerca să intru concentrată pe ce am de făcut și sper la un meci bun!”, a declarat Sorana, citată de Eurosport.