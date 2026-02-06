Sorana Cîrstea a detronat campioana en-titre și s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Show total la Cluj

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 36 mondial și cap de serie numărul 3, a obținut joi calificarea în semifinalele turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

În sferturile de finală, sportiva din România a eliminat-o pe campioana en-titre, Anastasia Potapova, locul 58 WTA și a cincea favorită a competiției. Cîrstea a câștigat partida în două seturi, 7-5, 6-4, după un duel care a durat două ore și un minut.

Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe câştigătoarea meciului dintre Yue Yuan (China, 130 WTA) şi Daria Snigur (144 WTA, Ucraina).

Emma Răducanu merge mai departe

Tot joi, Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, s-a calificat în semifinale trecând în sferturi pe sportiva poloneză Maja Chwalinska, numărul 146 mondial, scor 6-0, 6-4. În faza următoare, jucătoarea britanică o va înfrunta pe Oleksanda Oliynykova (Ucraina, 91 WTA), care a trecut de favorita 4, Xinyu Wang (China), scor 6-4 ,6-4, conform news.ro.

Jucătoarele califficate în semifinale îşi asigură un premiu de 12.331 dolari şi 98 de puncte. Sportivele eliminate în sferturi vor primi câte 7.025 dolari şi 54 de puncte.