Gabi Ruse și Jaqueline Cristian acuză organizatorii Transylvania Open de tratament preferențial. Au făcut circ la conferința de presă. „Nu e prima dată când se întâmplă!”

În cursul zilei de joi, 5 februarie, perechea formată din Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse a fost la un pas de finala probei de dublu de la Transylvania Open, confruntându-se în semifinale cu Xinyu Wang și Saisai Zheng.

La finalul meciului, româncele au vorbit deschis despre nemulțumirile lor, acuzând modul în care a fost stabilit programul și avantajul de recuperare acordat adversarei lor, Wang, implicată anterior și în competiția de simplu.

După un început favorabil echipei din China, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au reușit să trimită meciul în super tiebreak, însă Wang și Zheng au fost mai eficiente în momentele decisive, închizând confruntarea cu 6-3, 2-6, 10-5.

Cristian și Ruse și-au vărsat frustrările la conferința de presă

Cele două jucătoare din România au fost complet surprinse de faptul că semifinala a fost mutată pe terenul 2, disputată în paralel cu duelul dintre Sorana Cîrstea și Anastasia Potapova, mai ales în condițiile în care evoluau acasă și aveau alte așteptări.

Mai mult de atât, Cristian și Ruse au atras atenția și asupra pauzei de aproape două ore de care a beneficiat Xinyu Wang, după meciul de simplu pierdut în fața Oleksandrei Oliynykova. În cadrul acestui duel, sportiva de 24 de ani a solicitat și un time-out medical pentru o problemă la coapsa dreaptă.

„N-a fost cea mai strălucită zi pentru noi. A fost un meci strâns, ne-am regăsit destul de greu, am început să jucăm mai bine de-abia prin setul 2. A fost o situație un pic greuț de gestionat. Faptul că jucam semifinala, la ora 6 și un sfert, pe terenul 2, ne-a afectat emoțional. Dar am încercat să ne regăsim și să ne concentrăm strict pe tenis și consider că am făcut chestia asta. Bineînțeles, și adversarele jucau bine. Sunt o echipă foarte sudată și se vede chestia asta!

Tiebreak-ul e o loterie la dublu. Sunt 10 puncte unde orice este posibil. Asta e, de data asta n-a fost pentru noi, n-a fost ziua noastră la propriu, așa că de asta suntem dezamăgite. Normal, nu ne convine situația absolut deloc. Ne doream foarte mult trofeul, dar asta e. O să trecem noi și peste asta. Eu, una, mă bucur că am jucat iar dublu cu Gabi, am făcut o semifinală, am mai legate niște meciuri, am jucat acasă!”, a început Cristian.

Româncele au tras la răspundere organizatorii turneului

„Automat este influențată supărarea asta și pentru că am pierdut meciul și nu avem șansa să jucăm finala pe terenul central și să ne bucurăm de toată atmosfera de acasă. Dar cred că pe undeva probabil s-a produs o greșeală. Asta este. Se întâmplă lucrurile astea tot timpul în tenis. Nu suntem nici primele, nici ultimele care ne plângem de chestiile astea. Nu poți să le împaci pe toate și am înțeles chestia asta. Doar că, pe teren, din punct de vedere emoțional, ne-a durut un pic mai tare decât ne-am fi dorit!

Când joci pe terenurile mai mici, auzi zgomotul de pe terenul central și ne-am bucurat foarte mult să auzim că tribuna era plină și că Sorana are toată susținerea publicului. Adică asta este un lucru foarte pozitiv, de care suntem conștiente, doar că undeva ne-am fi dorit să ne bucurăm și noi un pic mai mult de situația asta!”, a mai spus numărul 35 mondial.

„Da, și a fost foarte frustrant faptul că adversarele noastre au primit o oră 45 între meciuri, ceea ce nu este normal. Adică, în mod normal, pentru două seturi primești doar o oră. În niciun caz o oră 45. Mai ales că suntem acasă. Ne-am simțit prost. Cel puțin eu m-am simțit prost!”, a completat-o Gabriela Ruse.

Frustrarea Gabrielei Ruse a atins cote maxime, astfel că aceasta a fost nevoită să renunțe la calificările turneului WTA 1000 de la Doha, pentru a putea evolua în semifinala de dublu de la Transylvania Open.

„Suntem trecute prin tot felul de situații de acest gen!”

„Da, dar indiferent de chestia asta, nu e prima dată când ni se întâmplă ceva de genul. Suntem trecute prin tot felul de situații de genul ăsta. Se întâmplă lucrurile astea, le acceptăm. Doar că fiind acasă ne-a durut un pic mai tare. Atâta tot. Putem să înțelegem o greșeală, putem să înțelegem că lucrurile care nu depind de noi, nu putem să le controlăm, trebuie să le acceptăm. Doar că acasă e totul un pic mai sentimental!”, a încheiat Jaqueline Cristian, la conferința de presă.