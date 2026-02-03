Sorana Cîrstea strălucește la Transylvania Open. Și Emma Răducanu merge mai departe

Răducanu și Sorana Cîrstea au debutat, luni, cu victorii la Transylvania Open (WTA).

Britanica de origine română Emma Răducanu și românca Sorana Cîrstea au debutat cu victorii, luni, în prima rundă a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.

Răducanu, principala favorită, a trecut de belgianca Greet Minnen, cu 6-0, 6-4, iar în optimi o va înfrunta pe slovena Kaja Juvan.

Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a trecut de Kamila Rahimova (24 ani, 71 WTA), cu 6-4, 6-4, după ce a fost condusă în setul secund cu 4-2.

Foto: TransylvaniaOpen / Facebook.com

Sorana Cîrstea are acum 3-0 în meciurile directe cu Rahimova, pe care a mai învinsă în 2022, în primul tur la Istanbul, cu 6-4, 6-1, și luna trecută, în turul secund al calificărilor la Adelaide, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Românca și-a asigurat un cec de 4.600 de dolari și 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe slovena Tamara Zidansek.

Rezultatele înregistrate luni:

Simplu - Turul I

Emma Răducanu (Marea Britanie/N.1) - Greet Minnen (Belgia) 6-0, 6-4

Kaja Juvan (Slovenia) - Elena Ruxandra Bertea 6-3, 6-4

Anastasia Zaharova (Rusia) - Karolina Pliskova (Cehia) 4-6, 6-2, 6-2

Olga Danilovic (Serbia/N.7) - Miriam Bulgaru 6-4, 6-3

Maja Chwalinska (Polonia) - Ana Bogdan 6-3, 6-2

Tamara Zidansek (Slovenia) - Veronika Erjavec (Slovenia) 6-1, 6-4

Sorana Cîrstea (N.3) - Kamila Rahimova (Uzbekistan) 6-4, 6-4

Dublu - Turul I

Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse - Qianhui Tang/Yue Yuan (China/N.4) 6-4, 6-3

Xinyu Wang/Saisai Zheng (China)/Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Magali Kempen (Belgia/N.1) 6-7 (5/7), 6-4, 10-8

Dalila Jakupovic/Nika Radisic (Slovenia) - Maria Kozîreva (Rusia)/Irina Șimanovici (Belarus/N.2) (neprezentare) Kozîreva/Șimanovici