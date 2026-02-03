search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sorana Cîrstea strălucește la Transylvania Open. Și Emma Răducanu merge mai departe

0
0
Publicat:

Răducanu și Sorana Cîrstea au debutat, luni, cu victorii la Transylvania Open (WTA).

Sorana a intrat concentrată în primul tur FOTO Facebook TransylvaniaOpen
Sorana a intrat concentrată în primul tur FOTO Facebook TransylvaniaOpen

Britanica de origine română Emma Răducanu și românca Sorana Cîrstea au debutat cu victorii, luni, în prima rundă a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.

Răducanu, principala favorită, a trecut de belgianca Greet Minnen, cu 6-0, 6-4, iar în optimi o va înfrunta pe slovena Kaja Juvan.

Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a trecut de Kamila Rahimova (24 ani, 71 WTA), cu 6-4, 6-4, după ce a fost condusă în setul secund cu 4-2.

Foto: TransylvaniaOpen / Facebook.com

Sorana Cîrstea are acum 3-0 în meciurile directe cu Rahimova, pe care a mai învinsă în 2022, în primul tur la Istanbul, cu 6-4, 6-1, și luna trecută, în turul secund al calificărilor la Adelaide, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Românca și-a asigurat un cec de 4.600 de dolari și 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe slovena Tamara Zidansek.

Rezultatele înregistrate luni:

Simplu - Turul I

Emma Răducanu (Marea Britanie/N.1) - Greet Minnen (Belgia) 6-0, 6-4

Kaja Juvan (Slovenia) - Elena Ruxandra Bertea 6-3, 6-4

Anastasia Zaharova (Rusia) - Karolina Pliskova (Cehia) 4-6, 6-2, 6-2

Olga Danilovic (Serbia/N.7) - Miriam Bulgaru 6-4, 6-3

Maja Chwalinska (Polonia) - Ana Bogdan 6-3, 6-2

Tamara Zidansek (Slovenia) - Veronika Erjavec (Slovenia) 6-1, 6-4

Sorana Cîrstea (N.3) - Kamila Rahimova (Uzbekistan) 6-4, 6-4

Dublu - Turul I

Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse - Qianhui Tang/Yue Yuan (China/N.4) 6-4, 6-3

Xinyu Wang/Saisai Zheng (China)/Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Magali Kempen (Belgia/N.1) 6-7 (5/7), 6-4, 10-8

Dalila Jakupovic/Nika Radisic (Slovenia) - Maria Kozîreva (Rusia)/Irina Șimanovici (Belarus/N.2) (neprezentare) Kozîreva/Șimanovici

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
mediafax.ro
image
Ce contract are, de fapt, Adrian Mihalcea la Arad. Puțini antrenori din SuperLiga au așa înțelegeri
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Cel mai periculos drum din România. 48 de morţi şi peste 600 de răniţi în 2025
observatornews.ro
image
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Cât a ajuns să coste o legătură de ridichi în piețele din România. Și salata verde s-a scumpit
playtech.ro
image
Se retrage Dan Șucu de la Rapid? Gigi Becali anunță planurile patronului de la Rapid. „Nu o să ai tot timpul un Rrahmani să vinzi”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Rusia a început să se teamă de arme nucleare. Țările din Occident care au băgat spaima în Moscova
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea