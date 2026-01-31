search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Tabloul principal la Transylvania Open 2026: Test dificil pentru Jaqueline Cristian. Dueluri interesante pentru Cîrstea, Ruse și Răducanu

Publicat:

Vineri, 30 ianuarie, a avut loc tragerea la sorți pentru tabloul principal al Transylvania Open. Calificările încep astăzi, iar competiția propriu-zisă va debuta duminică, urmând să se încheie sâmbăta viitoare.

Sorana Cîrstea Foto/Getty
Sorana Cîrstea Foto/Getty

O nouă ediție a Transylvania Open, unul dintre cele mai prestigioase turnee WTA 250, va aduce pe teren cele mai importante jucătoare românce: Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, alături de favorita principală, Emma Răducanu.

Emma Răducanu va începe turneul în compania belgiancei Greet Minnen. În eventualitatea unui succes, ea ar putea întâlni în turul următor pe Ruxandra Bertea, care se va confrunta cu Kaja Juvan.

Ana Bogdan va evolua împotriva unei jucătoare venite din calificări. Dacă va trece de primul tur, ea o va întâlni pe Miriam Bulgaru sau pe Olga Danilovic. Gabriela Ruse va juca împotriva Rebeka Masarova.

Sorana Cîrstea va debuta împotriva Kamillei Rakhimova și are șanse să se confrunte cu Veronika Erjavec sau cu o altă jucătoare venită din calificări în turul următor, tragerea la sorți fiind favorabilă pentru ea. În schimb, Jaqueline Cristian nu a avut parte de noroc și va da piept cu Camila Osorio, o adversară dificilă și incomodă.

Australian Open 2026 se desfășoară în perioada 18 ianuarie - 1 februarie

- Emma Răduceanu - Greet Minnen

- Ruxandra Bertea - Kaja Juvan

- Q - Ana Bogdan

- Miriam Bulgaru - Olga Danilovic

- Xinyi Wang - (Q)

- Gabriela Ruse - Rebeka Masarova

- Mayar Sherif - Oleksandra Oliynykova

- Ella Seidel - Anna Bondar

- Anastasia Potapova - Lucia Bronzetti

- Karolina Pliskova - Anastasia Zakharova

- Veronika Erjavec - (Q)

- Kamilla Rakhimova - Sorana Cîrstea

- Antonia Ruzic - Yue Yuan

- Sara Sorribes Tormo - Viktoriya Tomova

- Tian Rakotomanga Rajaonah - (Q)

- Camila Osorio - Jaqueline Cristian.

