Sorana Cîrstea a anunțat singurul motiv pentru care și-ar amâna retragerea. Ar fi o minune în tenis

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) este implicată în turneul WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj, unde joacă astăzi în optimile de finală contra slovenei Tamara Zidansek (28 de ani, 153 WTA). În „optimi” se află și prima rachetă a României, Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA).

„Sori” a vorbit din nou despre finalul carierei, anunțat din timp pentru finalul acestui sezon. Sportiva născută la Târgoviște a recunoscut că retragerea a fost o decizie îndelung analizată.

Dorința sa cea mai mare este să părăsească sportul alb în timp ce se află încă la un nivel înalt. Menținerea în Top 100 îi asigură intrarea pe tablou la turneele de Mare Șlem, unde premiile sunt consistente.

Deși pare extrem de fermă în privința retragerii, Sorana a lăsat o singură portiță deschisă pentru o eventuală continuare în 2027.

Întrebată ce eveniment ar putea să îi schimbe hotărârea, românca a oferit un răspuns spectaculos: câștigarea unui turneu de Grand Slam. Ceea ce ar însemna obligativitatea de a-și apăra titlul în sezonul următor.

„Nu știu ce ar putea să schimbe această decizie, nu știu... un Grand Slam câștigat! Am luat decizia asta după foarte mult timp de gândire, nu a fost o decizie de moment”, a comentat sportiva, într-o conferință de presă la Cluj.