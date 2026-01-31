search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Halep, despre finalul de carieră al Soranei Cîrstea. După 15 ani de circuit, constănțeanca a spus cine îi poate călca pe urme. „Sper să fie”

Publicat:

Simona Halep a pus punct carierei de jucătoare în februarie 2025, la vârsta de 34 de ani. După o perioadă de aproximativ un an în care a stat departe de tenisul de performanță, fosta lideră WTA a reapărut în prim-plan, cu o perspectivă proaspătă asupra fenomenului.

Simona Halep Foto/Facebook
Simona Halep Foto/Facebook

Recent, Halep a vorbit despre cine ar putea duce mai departe ștafeta tenisului românesc, dar și despre Sorana Cîrstea, care se pregătește să dispute la Cluj ultimele meciuri din carieră, pe teren românesc.

„Sper să fie jucătoare și mai bune decât mine!”

Transylvania Open 2026 se va desfășura la Cluj-Napoca, în intervalul 31 ianuarie – 7 februarie 2026.

A fost un moment dificil când mi-am anunțat retragerea, dar a fost și un moment plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Tot timpul m-am simțit bine la Cluj, iar publicul a fost foarte drăgăstos cu mine.

(n.r. despre Sorana Cîrstea) Cu siguranță, va fi emoționant pentru ea să joace pentru ultima dată acasă.

(n.r. cine va fi viitoarea Simona Halep?) Ah, nu pot să vă spun asta. Sper să fie și mai bune ca Simona Halep!, a declarat Simona Halep, pentru sport.ro.

„Nu mai eram aptă pentru nivel înalt!”

La scurt timp după anunțul retragerii, Simona Halep a ales să își dedice majoritatea timpului familiei. Cu gândul la relaxarea mentală, constănțeanca a ales să se concentreze mai mult pe viața personală și pe lucrurile care îi aduc fericire.

Mă gândeam că va veni momentul curând, pentru că fizic nu mai eram aptă pentru un nivel înalt. Mi-am spus că e mult mai bine să mă retrag și să am grijă de corpul meu, dar a fost decizie de moment, sută la sută.

A fost un an plăcut, de odihnă totală, pentru că am simțit nevoia. Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul!”, a spus Simona Halep, la sport.ro.

